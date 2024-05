Rociola e Damato: «Maggioranza incapace di garantire governabilità»

«Della seduta di Consiglio Comunale odierna, sia pur in prima convocazione, è doveroso sottolineare la manifesta incapacità della maggioranza di garantire il dato numerico. Alle 15:00, sono bastati pochi minuti, semplicemente il tempo di fare la "chiama" e congedarsi per registrare il "ritenta sarai più fortunato"… Sarà la seconda convocazione di domani il buon tentativo?». Così il segretario cittadino e il capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.L'importanza dei punti all'O.d.G. tra i quali gli immancabili debiti fuori bilancio, è data dall'approvazione del Rendiconto esercizio Finanziario 2023 oltre alle variazioni urgenti al bilancio di previsione 2024/2026, tutti argomenti fondamentali non solo per la gestione economica e di programmazione, ma di alto valore politico.Ancora una volta assistiamo a degli scivoloni che ai primi tempi potevano essere archiviati come atto di inesperienza di una maggioranza consigliare neofita, ma il reiterare dei comportamenti induce invece a ricredersi e ritenere che vi è un serio problema di carattere politico, che la città subisce. Questa Barletta non sembra libera, ma tanto le VERE sorti della Città, ad oggi, sembrano non essere interessanti e "appetibili"».