15 giugno 2024: 20 anni della nascita della provincia di Barletta-Andria-Trani

«Venti anni or sono, il 15 giugno 2004, nasceva, assieme a Fermo () e a Monza-Brianza (), la provincia di Barletta-Andria-Trani () - scrive in una riflessione Nardo Binetti - Tre province legate indissolubilmente, oltre che dalle tre sigle, dalla comune lotta intrapresa dai rispettivi Comitati, sino alla conquista dell'autonomia dei rispettivi territori, sancita dalle Leggi nr. 146/147/148 del 15 giugno 2004.Mi corre l'obbligo, quale segretario dell'epoca del "Comitato di lotta Barletta Provincia" di riportare, per dovere di cronaca, le dichiarazioni di voto per la legge istitutiva della nostra provincia, contenenti frasi toccanti, che gli onorevoli parlamentari dell'epoca, senatrice Marida Dentamaro e senatore Biagio Tatò, depositarono in aula, a Palazzo Madama, il 19 maggio 2004. Presidente dell'Assemblea del Senato, grande regista per la storica approvazione della legge, il senatore Roberto Calderoli».