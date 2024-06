Battiti Live a Molfetta: nel corpo di ballo anche il barlettano Giovanni Tesse

Il cast

Il conto alla rovescia può finalmente cominciare, il, nel giorno del solstizio d'estate, prenderà il via la 22esima edizione del. Subito una grande novità: per la prima volta nella sua storia ultraventennale il festival più amato dell'estate italiana approda nella città di Molfetta. Tre date,, nella cornice mozzafiato di una delle più importanti città marinare del Mediterraneo, all'ombra del Duomo, una chiesa fra Oriente e Occidente. A luglio le ultime due puntate, il cui cast artistico e location saranno svelate nelle prossime settimane.In tutto cinque grandi serate di musica e spettacolo, nel corso delle quali saranno anche trasmesse le incantevoli immagini di tutte le altre location che hanno già ospitato le performance "on the road", tutto, ancora una volta, all'insegna del #WeAreInPuglia, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione.Dopo i grandi successi ottenuti negli ultimi sette anni su Italia 1, il Radio Norba Cornetto Battiti Live quest'anno sbarca su Canale 5, per portare da luglio la musica dell'estate 24 nelle case degli italiani.Alla conduzione dell'edizione 2024 del Radio Norba Cornetto Battiti Live, per la prima volta, ci sarà. Direzione artistica di, la regia sarà ancora una volta firmata da Luigi Antonini, le scenografie sono di Marco Calzavara, la fotografia di Massimo Pascucci, la direzione tecnica di Dino D'Alessandro, la direzione esecutiva di Carlo Gallo, il casting di Pasquale Sabatelli e la regia on the road di Matteo Maggi. Il programma è scritto da Marco Pantaleo, Ennio Meloni e Antonio Tocci.Ma veniamo finalmente al cast delle prime tre puntate di Molfetta. In ordine rigorosamente alfabetico:. On the Road, tra gli altri,In tutto oltre 150 performance, impreziosite dal corpo di ballo guidato anche quest'anno da Federica Posca. Grandissime novità anche in questo caso: ai riconfermati Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi (reduce dal grande successo con Fiorello) e, Christian Roberto (direttamente dalla tournée di Mare Fuori ), alcuni dei migliori allievi della scuola di Amici 24: Lucia Ferrari,e Sofia Cagnetti. Ci saranno, inoltre, Alessio Di Ponzio, Mattias Nigiotti, Eleonora Cabras, Flaminia Silanos e Claudio La Carpia. E come ciliegina sulla torta, saranno ospiti del corpo di ballo del Radio Norba Cornetto Battiti Live Mattia Zenzola (vincitore di Amici 22) e Tommaso Stanzani.Per il quarto anno consecutivo Battiti Title Sponsor è il brand iconico dell'estate italiana, il Cornetto Algida. Main sponsor sono BMW, Fonzies, Givova. Beauty partner ufficiale Virgo. Gold sponsor Chupa Chups, Caffè Borghetti, Prime Video, Yoga.Rinnovata la partnership con Tv Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo accompagnerà tutta la kermesse con contenuti esclusivi.Non mancherà inoltre un'area villaggio dedicata all'engagement curata dai grandi partner commerciali di questa edizione, con tanti gadget a disposizione e ulteriori attività. Partner del Radio Norba Cornetto Battiti Live anche grandi brand del territorio, quali i main sponsor Deliziosa e Supermercati Rossotono e il gold sponsor GOUP. Hair stylist ufficiale Salvo Binetti.Come sempre da 22 anni, anche quest'anno l'ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live èfino al raggiungimento delle capienze consentite. Le puntate saranno trasmesse in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l'evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l'hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it.