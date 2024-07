Il cinema in spiaggia a Barletta: torna il South Italy International Film Festival

Torna a, per la sua terza edizione, il, tre giorni dedicati al mondo del cinema con una serie di incontri e masterclass che si terranno trae ilsulla litoranea di Ponente a Barletta.numerosi registi provenienti da tutto il mondo giungeranno nella Città della Disfida per presentare i propri lavori – tantissime le tematiche affrontate - ad una giuria di altissimo livello.La giuria è composta da, che valuteranno attentamente ogni cortometraggio presentato () e assegneranno i premi ai lavori più meritevoli.I registi premiati riceveranno un albero piantato nella foresta del South Italy, presente nella piattaforma Treedom. Ci saranno anche alcuni premi fisici, tra cui quello dei due Mari in collaborazione con ile il premio alla carriera, che la modella e presentatrice Alina Liccione consegnerà ail 21 luglio. I suddetti premi sono realizzati daed. Giovanni Lamacchia, presidente della Rete WEEC Puglia, consegnerà invece il premio GreenFocus al regista Stefano Sbrulli, che presenterà il suo corto "Donde los niños no sueñan" girato a Cerro de Pasco, una delle città più povere delTra i tanti partecipanti agli eventi, i ragazzi del: grazie alla loro partecipazione all'iniziativa "", accederanno alle masterclass pomeridiane tenute da Luciano Calosso ed Enrica Barbano nelle vesti di rappresentanti dell'ASC di Cinecittà (Associazione Scenografi, Costumisti e Arredatori), di cui il festival è partner.Entusiasta dell'iniziativa il regista barlettano, fondatore e direttore artistico del Festival, affiancato da, co-organizzatore e project manager: "È un grande onore per noi presentare la terza edizione del South Italy International Film all'interno di un monumento così bello della nostra città: in questi tre giorni celebreremo ille, lee, in generale, il cinema breve in tutti i suoi aspetti. Tra le tante sorprese che ci saranno, voglio anticipare con grande piacere che tra i partner istituzionali abbiamo l'ASC di Cinecittà e il Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto. Siamo ufficialmente il primo ed unico Festival della Valle dell'Ofanto".La rassegna sarà anche occasione per visionare alcune opere: il registapresenterà il cortometraggio "Dive", presente nella selezione ufficiale della 80ª Mostra del Cinema di Venezia, mentre il registaporterà il cortometraggio "Due Battiti", presentato durante la 41° edizione del Torino Film Festival.Il Festival, dunque, rappresenta un'importante occasione per il Sud Italia di emergere sulla scena internazionale, consolidando la sua reputazione come centro d'eccellenza per le arti visive.Il festival sarà condotto dalla giornalista. L'iniziativa ha ottenuto il libero patrocinio dele il sostegno gratuito di: Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, ASC di Cinecittà (Associazione Scenografi, Costumisti e Arredatori), Accademia di Belle Arti di Foggia, Rete WEEC, Ca' Foscari Short Film Festival di Venezia, Mediterraneo Festival Corto, Nano Film Festival, BarlettaViva, Radio Gamma, Terraufidia di Michele Napoletano, WeShort, Alpaca Movies, Casa Vacanza CasArcieri, Casa Vacanza Bellavista, Madhoo, Essenza Cibo Lento. Il festival è sostenuto esclusivamente da sponsor privati e da donazioni libere.La cittadinanza è invitata a partecipare.