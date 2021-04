Resta alta la curva del contagio, la Puglia rischia la zona rossa fino al 19 aprile

Quasi 2000 nuovi casi al giorno con un indice di positività ai test pari al 15% e 2100 i ricoverati, tra cui 280 posti occupati nei reparti di terapia intensiva (un'indice di occupazione del 46% delle strutture ospedaliere). La curva dei contagi non tende a scendere in questa fase sul territorio pugliese, che dovrebbe restare in zona rossa almeno fino a lunedì 19 aprile. Oggi sarà reso noto il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità: dalle ultime indiscrezioni saranno confermati i dati preoccupanti nella nostra Regione (superata ancora la soglia dei 250 casi su 100mila abitanti).Per passare in area arancione, non gialla data la sospensione da parte del Governo col nuovo decreto fino al 30 aprile, e quindi avere meno misure restrittive, la Puglia dovrà avere un indice Rt e dei dati confortanti per ben due settimane.In vista della nuova ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza, la situazione in Italia subirà pochissimi cambiamenti: la Campania potrebbe passare in arancione, mentre Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Toscana, Marche, Veneto, Calabria e Provincia di Trento resteranno rossi insieme alla Regione del presidente Michele Emiliano.