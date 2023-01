Covid-19: a che punto siamo? Isolamento, mascherine e green pass

Isolamento

Autosorveglianza

Operatori sanitari

Mascherine

Green Pass

Resta l'obbligo della mascherina nelle strutture sanitarie, comprese le Rsa, mentre decade l'obbligo del green pass. Sono alcune delle indicazioni operative contenute nella circolare della Regione Puglia, che si adegua a quanto stabilito nei giorni scorsi dal Ministero della Salute.Le persone risultate positive a un test antigenico rapido o molecolare sono sottoposte all'isolamento con queste modalità:Le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Sars-Cov-2 devono indossare la mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a cinque giorni dopo l'ultimo contatto stretto.Alla comparsa di sintomi riconducibili al Covid-19 è raccomandata l'esecuzione di un test antigenico o molecolare.L'isolamento degli operatori sanitari positivi al Sars-Cov-2 che non presentano sintomi da almeno due giorni potrà terminare al primo test antigenico o molecolare dall'esito negativo.Gli operatori sanitari che abbiano avuto un contatto stretto con una persona positiva al Sars-Cov-2 devono eseguire un test antigenico o molecolare ogni giorno fino a cinque giorni dopo l'ultimo contatto con la persona positiva.È prorogato fino al 30 aprile 2023 l'obbligo di utilizzo di mascherine per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistenziali, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali.Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini al di sotto dei 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che hanno necessità di comunicare con una persona con disabilità.I visitatori non dovranno più presentare la certificazione verde Covid-19 per accedere alle strutture residenziali sanitarie, socio sanitarie e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.In particolare, senza Green pass:Inoltre per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso non sarà più necessario il test antigenico rapido o molecolare.