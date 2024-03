Sviluppo delle ciclovie urbane, finanziamento anche per Barletta

La Città Metropolitana di Bari, i Comuni di Bari, Taranto, Foggia, Andria, Lecce, Barletta (destinataria di un finanziamento di 335,504 euro), Brindisi, Cerignola, Manfredonia, Trani, Bisceglie, San Severo stanno dando concreta e tempestiva attuazione agli interventi per lo sviluppo delle ciclovie urbane con risorse ottenute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con DM 344/2020 per circa 9 milioni di euro, destinati a Città Metropolitane e Comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti, e risorse PNRR misura M2C2–Investimento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie Urbane" per circa 15 milioni di euro, destinati alle città che ospitano le principali università da collegare a nodi ferroviari o metropolitani. Tutte le Amministrazioni hanno avviato i lavori per la realizzazione di ciclostazioni, di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, per l'ampliamento della rete ciclabile e per la realizzazione di corsie ciclabili, in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, dei Piani Urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) e dei Piani Urbani della mobilità ciclistica "Biciplan"."La Regione Puglia, consapevole delle potenzialità della mobilità ciclistica e del cicloturismo – ha detto l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia -, nell'ambito della mobilità urbana multimodale sostenibile ha promosso numerosi interventi tesi ad ampliare e implementare la circolazione ciclistica, anche nell'ottica della valorizzazione paesaggistica e della promozione turistica, mettendo in connessione tra loro i poli urbani, naturalistici e culturali. E non va dimenticato che questa Amministrazione si è dotata di un Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) che si propone di introdurre un percorso pianificatorio mirato allo sviluppo della mobilità ciclistica in Puglia."Al riguardo la Regione Puglia ha destinato al medesimo settore risorse sul PNRR, misura M2C2–Investimento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica", sub-investimento per le "Ciclovie turistiche" per circa 51 milioni di euro ed a valere sul PR FESR PUGLIA 21/27 Asse 3 "Mobilità Urbana Sostenibile" sub azione 3.1.1 "Promuovere le infrastrutture ed i servizi di mobilità dolce ciclopedonale a scala urbana e suburbana" per circa 18 milioni di euro.