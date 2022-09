Rilanciare le ciliegie: anche la Puglia nel programma

«Si terrà giovedì 29 settembre 2022, alle ore 12.00, nella sede dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia a Bari (L.re N. Sauro 45-47), la conferenza stampa di presentazione del nuovo Contratto di filiera Ciliegio» è quanto ha annunciato la regione Puglia in merito alla produzione di ciliegie.«Il Contratto ha l'obiettivo di realizzare un Programma integrato a carattere interprofessionale e di rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale. È stipulato tra il Ministero e il soggetto proponente. Sono tre le regioni coinvolte nel Contratto: Puglia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige che insieme rappresentano l'80% della produzione di ciliegie di qualità in Italia.Il nuovo accordo di filiera ha lo scopo di rilanciare la cerasicoltura italiana, per ristrutturare gli impianti di produzione, per ammodernare le strutture di lavorazione, per promuovere i marchi, per effettuare ricerca mirata e, in sintesi, per dare il giusto valore a tutti i componenti della filiera.Parteciperanno alla conferenza stampa l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, il direttore del Dipartimento regionale Agricoltura, Gianluca Nardone, il presidente Confagricoltura Bari, Massimiliano Del Core, il vicedirettore Confagricoltura Bari, Gianni Porcelli, il presidente CIA Puglia, Gennaro Sicolo, il presidente Copagri Puglia, Michele Palermo, il presidente Fedagri Confcooperative Puglia, Vincenzo Patruno.Saranno collegati in videoconferenza: l'assessore Regionale Agricoltura dell'Emilia Romagna, Alessio Mammi, il dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura Provincia di Trento, Romano Masè, il presidente del Consorzio della Ciliegia della Susina e della Frutta Tipica di Vignola, Andrea Bernardi, il direttore Consorzio Melinda sca, Paolo Gerevini, e il direttore del Consorzio Ciliegia di Vignola Igp, Walter Monari».