Regionali 2020, scenari possibili: oggi il M5S al voto su Rousseau

Al termine della giornata di oggi conosceremo il nome dello sfidante pentastellato diper la candidatura alla. Governatore uscente e vincitore alle primarie del centrosinistra (con il 70% dei voti), quello di Emiliano è al momento l'unico nome certo della prossima competizione elettorale in Puglia.Si apriranno alle 10:00 di questa mattina, infatti, lecon cui. A contendersi la candidatura sono: i consiglieri regionali uscenti(data come preferita),e gli attivisti pentastellatiNonostante anche in Puglia i sondaggi raccontino di un', si esclude in modo sempre più netto l'ipotesi di replicare a livello regionale l', come tattica per contrastare l'avanzata sovranista con Salvini in testa.Una sfida, quella, che vede in seria difficoltà il centrosinistra, spaccato al suo interno dopo l'annunciata intenzione didi correre in solitaria con il suo partito,, al più costruendo una coalizione anti-Emiliano condidi. Solo ipotesi, per adesso, quelle che circolano per il candidato renziano. Tra queste, si fanno insistenti quelle che indicano il vicepresidente dei senatori PD, vicino all'ex dem,e quelle che scommettono sull'ex magistratoBisognerà attendere il voto del prossimo 26 gennaio ine in, invece, affinché il centrodestra sciolga la riserva sul proprio candidato. Il nome di, infatti, ha creato malumori tra gli alleati, soprattutto tra le frange leghiste. Ma dopo fughe in avanti e smentite, il leader del carroccio ha rimandato ogni decisione all'esito del voto emiliano, già ribattezzato come "Referendum su Salvini".Stando ai sondaggi, l'unica possibilità di portare a casa una vittoria netta per il centrosinistra sarebbe proprio quella di un'alleanza. Un accordo con i sempre più in affanno 5 stelle, infatti, potrebbe garantire un leggero vantaggio sul centro destra, ma per una vittoria schiacciante il centrosinsitra necessita anche del sostegno del versante renziano.Entrambe le ipotesi, tuttavia, sembrano escluse e questo lascerebbe concludere verso. I leader nazionali, uniti nonostante le tensioni sulla scelta del candidato, sono pronti a sfoggiare il proprio appeal sulle piazze. Il risultato emiliano e il confronto elettorale, tuttavia, potrebbero riservare sorprese.