Qualità dell'aria: un protocollo tra comune di Barletta e ARPA Puglia

Sarà messa in azione una rete di deposimetri

"Sarà una rete di deposimetri a misurare le quantità di sostanze inquinanti presenti nella città di Barletta, fornendo così indicazioni utili sui livelli di concentrazione di metalli pesanti e microinquinanti organici nelle deposizioni atmosferiche", annunciano il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito e l'Assessora all'Ambiente Anna Maria Riefolo all'indomani dell'approvazione in Giunta della delibera n. 324 che dà il via libera alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con Arpa Puglia."I deposimetri – spiegano il Sindaco Cannito e l'Assessora Riefolo – consentono di stimare sul lungo periodo la deposizione atmosferica totale delle polveri inquinanti che si posano su una specifica area per effetto della forza di gravità e hanno nel contempo la finalità di integrare e approfondire il monitoraggio sulla qualità dell'aria, che è attuato attraverso una rete di centraline di proprietà del Comune, a conferma della grande attenzione e impegno che l'Amministrazione comunale pone alla salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini di Barletta".La convenzione avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dell'Amministrazione comunale, quindi da Novembre 2024 a Ottobre 2025. La localizzazione dei siti di campionamento sarà definita congiuntamente da tecnici di Arpa Puglia e del settore Ambiente del Comune. "Un doveroso ringraziamento – concludono Sindaco a Assessora – va rivolto al dirigente ed ai funzionari dell'AREA VI – Settore Ambiente".