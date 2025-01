Polveri nella zona industriale, in corso accertamenti da parte della polizia locale

In riferimento alla presenza di polveri e macchie di colore arancio di natura analiticamente indefinita in area industriale, si comunica che sono in corso accertamenti da parte del Comando di Polizia Locale per verificare l'area di estensione e l'entità delle deposizioni segnalate.L'Amministrazione comunale si è immediatamente attivata contattando l'Arpa Puglia che ha dato disponibilità a breve ad effettuare un sopralluogo per accertare la natura e la possibile fonte di emissione delle particelle.