Diatriba su inquinamento ambientale, «non vi rendete conto del fango che state gettando su un intero territorio?»

«Negli ultimi giorni, la querelle che si è scatenata tra l'amministrazione comunale, Goletta Verde, ARPA e l'associazione OAP ha raggiunto livelli intollerabili. Dire che è da voltastomaco è un eufemismo! - scrivono i referenti dell'Associazione Barletta Ricettiva - Siamo stanchi di leggere sui social media, in televisione, sui giornali e altri canali di comunicazione, le diatribe tra queste entità. A noi cittadini poco importa dei vostri litigi; ci interessa il bene della città e, soprattutto, la salute dei cittadini e dei turisti, i quali contribuiscono a creare un'economia che regge fortunatamente e che voi, con le vostre esternazioni, mettete in cattiva luce.Non vi rendete conto del fango e della sporcizia che state gettando su un intero territorio? Questo problema annoso, che affligge la nostra costa da oltre mezzo secolo, è stato affrontato da amministrazioni di ogni colore politico. Oggi, mentre ci avviciniamo alla conclusione dei lavori necessari per risolverlo, continuate a rinfocolare vecchie polemiche. Vi chiediamo: avete mania di protagonismo? Siete in campagna elettorale? Avete bisogno di visibilità? Comunicatecelo chiaramente, così sapremo come comportarci.Il nostro settore turistico già soffre a causa di numerose problematiche: abusivismo, carenze nei servizi e, non ultimo, l'inquinamento marittimo in alcune zone. Queste criticità sono ben note, non solo a noi cittadini, ma persino a chi ha vissuto lontano dalla nostra realtà. La vostra ostinazione nel trattare pubblicamente questi temi non fa che penalizzare ulteriormente gli operatori del settore: ristoratori, albergatori e tutte le strutture ricettive che lavorano per fare di Barletta una meta turistica d'eccellenza, valorizzando il nostro patrimonio artistico e culturale.Un po' di pudore non guasterebbe. Internet è uno strumento potente di indicizzazione e ogni volta che un turista potenziale cerca informazioni sul mare di Barletta, trova articoli negativi che disincentivano le visite. È questo il ringraziamento che meritiamo? Piuttosto, lavorate per migliorare la situazione, in modo discreto e concreto. La campagna elettorale non ci interessa; ci interessa, invece, il bene della città e la sua crescita economica.Apprezziamo l'attenzione che l'amministrazione, con a capo il sindaco, sta ponendo per la nostra città in tutti i settori, cosa non semplice, ma non basta, bisogna fare sempre di più. Chiediamo a tutti, amministratori in primis, di dare il loro apporto per la crescita turistica, sociale e morale della nostra città. Basta combatterci inutilmente. Promuoviamo tutti il bene comune. A beneficiarne saremo tutti noi.Barletta merita di meglio, e noi cittadini meritiamo amministratori che sappiano agire con responsabilità e lungimiranza, mettendo al primo posto il benessere collettivo e la reputazione del nostro amato territorio. Siamo stanchi di subire!».