Barletta onora il sergente Giuseppe Carli: il sacrificio di un eroe

Giuseppe Carli: il coraggio oltre la paura

Un tributo alla memoria: il programma dell'evento

L'arte al servizio della storia

La voce della storia: il racconto di un pronipote

Un messaggio per le generazioni future

Barletta si appresta a celebrare la memoria di uno dei suoi figli più eroici, ilL'evento, organizzato dall', con il patrocinio della, vedrà la partecipazione dellee dell'intera comunità cittadina, chiamata a rendere omaggio a un uomo il cui sacrificio continua a risuonare attraverso il tempo.Quando la tempesta di fuoco e acciaio si abbatté sulle trincee italiane,. Con il cuore colmo di senso del dovere e con lo sguardo rivolto ai suoi commilitoni,. Il Monte Mrzli divenne il teatro della sua ultima battaglia,A oltre un secolo di distanza, la sua memoria non è svanita:La commemorazione avrà inizio alle, con il raduno presso la. Alle, nei giardini di, sarà deposta una corona d'alloro ai piedi del busto di Giuseppe Carli, un gesto simbolico ma potente per ricordare la sua estrema dedizione alla patria.A seguire, unaattraverserà Corso Garibaldi e via Duomo, culminando nella Chiesa di San Pietro, dove il silenzio e la riflessione prenderanno il posto delle parole.Alle, la memoria del sergente Carli prenderà corpo attraverso la forza del teatro. L'attore e registainterpreterà brani e testi ispirati alla vita e alla morte eroica di Carli, accompagnato da un'opera pittorica dell'artista, che ha dedicato unper immortalare il suo sacrificio in un linguaggio visivo di straordinaria intensità.A rendere ancora più profondo il momento sarà la testimonianza del, pronipote dell'eroe barlettano, che ricostruirà gli ultimi istanti di vita del sergente, permettendo a tutti i presenti di comprendereQuesto evento non è solo una commemorazione, ma, affinché il coraggio e l'abnegazione di uomini come Giuseppe Carli non vengano mai dimenticati.L'intera cittadinanza è invitata a partecipare.