Palazzo di città Barletta. <span>Foto Ida Vinella</span>
Palazzo di città Barletta. Foto Ida Vinella
Istituzionale

Punti cardinali for work: costituzione del partenariato

La nota di palazzo di città

Barletta - venerdì 5 settembre 2025 12.06 Comunicato Stampa
Il Settore Welfare rende noto che oggi, presso la Sala Giunta del Comune di Barletta, è stato sottoscritto l'accordo di partenariato per la candidatura all'Avviso Pubblico Regionale "Punti cardinali for work Punti di orientamento per la formazione e il lavoro", alla presenza del sindaco Cosimo Damiano Cannito e dell'Assessora ai Servizi Sociali, Inclusione e Coesione Magdala Spinazzola.

L'Avviso Regionale in oggetto, approvato con Determinazione Dirigenziale della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 118 del 14 maggio 2025, è finalizzato a migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.
La proposta progettuale, denominata "B. VOICE –Barletta Valorizza Opportunità, Inclusione, Competenze ed Empowerment", sarà candidata dal Comune di Barletta con la collaborazione del seguente partenariato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 22/08/2025 e formato da vari stakeholders del territorio (associazioni culturali e di categoria, enti di formazione, istituti scolastici, agenzie per il lavoro):

Teatro Fantàsia A.P.S;
Safety Group srl;
Confcooperative Puglia;
Leader Società Cooperativa Consortile;
Sicur A.L.A s.r.l;
Istituto EVRIAT;
CGIL BAT;
Fondazione Smile Puglia;
Consorzio Mestieri Puglia;
Omniapro s.r.l;
Liceo Scientifico statale "C. Cafiero";
www.in.formazione.it;
Unisco network per lo sviluppo locale ETS;
Informa Società cooperativa benefit;
Gesfor s.r.l;
We Work s.r.l;
A.FO.RI.S
  • Welfare
Altri contenuti a tema
È possibile presentare domanda per il C.a.gi. La città È possibile presentare domanda per il C.a.gi. Le info diffuse dall’amministrazione comunale
Servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica degli alunni diversamente abili La città Servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica degli alunni diversamente abili Le indicazioni del settore Welfare
La VI commissione consiliare ha incontrato l'assessore regionale al welfare Rosa Barone La VI commissione consiliare ha incontrato l'assessore regionale al welfare Rosa Barone Sul tavolo le misure di sostituzione del reddito di dignità
Doppio decollo per Barletta, tra elisoccorso e odontoiatria sociale Eventi Doppio decollo per Barletta, tra elisoccorso e odontoiatria sociale Vendola: «Barletta abilissima nel guidare la difficile macchina sanitaria»
Il lavoro nei sogni degli italiani e nelle intenzioni della politica La città Il lavoro nei sogni degli italiani e nelle intenzioni della politica Convegno dell’Acli su lavoro e welfare
Ai margini di Barletta problemi centrali e non centrati La città Ai margini di Barletta problemi centrali e non centrati Digitalizzazione, edilizia scolastica, reddito di formazione e precarietà
Welfare State: firmati gli accordi per i Piani di Investimento a Barletta Un passo avanti dell'infrastrutturazione sociale in Puglia
Asilo nido, C.A.G.I. e ludoteca, finalmente l'apertura Servizi sociali Asilo nido, C.A.G.I. e ludoteca, finalmente l'apertura Grippo: «Così si costituisce il welfare locale»
L’associazione studentesca OSA in campo per la Palestina
5 settembre 2025 L’associazione studentesca OSA in campo per la Palestina
Valorizziamo Barletta: «Aumenta la Tari, ma l'abbandono indiscriminato dei rifiuti resta»
5 settembre 2025 Valorizziamo Barletta: «Aumenta la Tari, ma l'abbandono indiscriminato dei rifiuti resta»
L’Associazione ANMIG incontra il nuovo comandante della Guardia di Finanza, Col. Andrea Di Cagno
5 settembre 2025 L’Associazione ANMIG incontra il nuovo comandante della Guardia di Finanza, Col. Andrea Di Cagno
Celebrazioni per l'82° anniversario della battaglia di Barletta, una riflessione di Roberto Tarantino
5 settembre 2025 Celebrazioni per l'82° anniversario della battaglia di Barletta, una riflessione di Roberto Tarantino
Campionati Italiani di Beach Sprint 2025: Barletta ritorna Capitale dello Sport
5 settembre 2025 Campionati Italiani di Beach Sprint 2025: Barletta ritorna Capitale dello Sport
In corso operazione della Polizia di Stato a Barletta
5 settembre 2025 In corso operazione della Polizia di Stato a Barletta
“Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi
5 settembre 2025 “Una Finestra sul Cortile”: primo weekend settembrino per il Festival Castel dei Mondi
Imprese, coraggio e rispetto: dalla denuncia alla proposta concreta
5 settembre 2025 Imprese, coraggio e rispetto: dalla denuncia alla proposta concreta
Contributo fornitura libri di testo scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2025/26
4 settembre 2025 Contributo fornitura libri di testo scuole secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2025/26
Controllo di Vicinato: una vittoria dei cittadini della 167
4 settembre 2025 Controllo di Vicinato: una vittoria dei cittadini della 167
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.