Punti cardinali for work: costituzione del partenariato

Il Settore Welfare rende noto che oggi, presso la Sala Giunta del Comune di Barletta, è stato sottoscritto l'accordo di partenariato per la candidatura all'Avviso Pubblico Regionale "Punti cardinali for work Punti di orientamento per la formazione e il lavoro", alla presenza del sindaco Cosimo Damiano Cannito e dell'Assessora ai Servizi Sociali, Inclusione e Coesione Magdala Spinazzola.L'Avviso Regionale in oggetto, approvato con Determinazione Dirigenziale della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia n. 118 del 14 maggio 2025, è finalizzato a migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.La proposta progettuale, denominata "B. VOICE –Barletta Valorizza Opportunità, Inclusione, Competenze ed Empowerment", sarà candidata dal Comune di Barletta con la collaborazione del seguente partenariato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 22/08/2025 e formato da vari stakeholders del territorio (associazioni culturali e di categoria, enti di formazione, istituti scolastici, agenzie per il lavoro):Teatro Fantàsia A.P.S;Safety Group srl;Confcooperative Puglia;Leader Società Cooperativa Consortile;Sicur A.L.A s.r.l;Istituto EVRIAT;CGIL BAT;Fondazione Smile Puglia;Consorzio Mestieri Puglia;Omniapro s.r.l;Liceo Scientifico statale "C. Cafiero";www.in.formazione.it;Unisco network per lo sviluppo locale ETS;Informa Società cooperativa benefit;Gesfor s.r.l;We Work s.r.l;A.FO.RI.S