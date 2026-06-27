La città
Progetto Housing First, continua la battaglia dei residenti del quartiere Borgovilla
Al loro fianco anche i consiglieri di Cantiere Puglia
Barletta - sabato 27 giugno 2026 19.23
Continua la battaglia dei residenti del quartiere Borgovilla contro la costruzione di un prefabbricato in via Paparella per la realizzazione del progetto Housing First. In quella costruzione verranno ospitate 6 persone senza fissa dimora che riceveranno assistenza per poi essere reinserite nel circuito sociale. Lo scorso 15 giugno il sindaco aveva incontrato i residenti rassicurandoli sulle caratteristiche dei beneficiari e fugando i timori sulla sicurezza, ma le perplessità sulla scelta del sito, definito "un carcere in un deserto" restano ed arriva la richiesta di un nuovo incontro. Al fianco dei residenti anche i consiglieri comunali di Cantiere Puglia.