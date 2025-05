Primo maggio dedicato alla memoria di Nicola Delvecchio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Alle ore 9.00 il ritrovo in piazza Generale Dalla Chiesa a Margherita di Savoia ;

; Alle ore 9.30 la partenza del corteo che da via Marconi arriverà in piazza Libertà ;

; Comizio in piazza con Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia e Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat. Interverranno anche delegate e delegati sindacali. A seguire è previsto un interramento musicale con la banda musicale.

Un Primo Maggio di lotta e di sensibilizzazione, partendo dal ricordo per rilanciare una delle tante rivendicazioni del sindacato, la. Perché oggi la questione resta irrisolta e di lavoro si continua a morire e non vivere. Ed è così che, la manifestazione in occasione della Festa dei lavoratori sarà dedicata a Nicola Delvecchio, l'operaio dell'Italgas deceduto in un incidente sul lavoro il, a causa di uno scoppio generato da una fuga di gas. A dieci anni da quella tragedia, la Cgil ha già reso omaggio a Nicola scoprendo una, una cerimonia sobria alla presenza della famiglia che ha assunto i connotati dell'impegno sindacale contro le morti sul lavoro, ancora e sempre.Il programma del Primo Maggio nella Bat prevede:«Abbiamo deciso di dedicare il Primo Maggio nella Bat a Nicola e a tutte le altre morti bianche perché non possiamo permettere che tragedie come queste vengano dimenticate. Dobbiamo trasformare il dolore per questa e per tante altre sciagure avvenute sul lavoro in mobilitazione. Solo così potremo costruire un futuro in cui il lavoro non sia più sinonimo di rischio ma di dignità e sicurezza», spiega il segretario generale della Cgil Bat,«Solo così potremo invertire il trend se è vero come è vero che solo nel 2024 si sono registrati in Italia 511mila infortuni di cui 1090 mortali. In Puglia 74 in un anno gli operai che non hanno fatto più ritorno alle proprie case dopo il lavoro e 77 gli infortuni che si sono registrati al giorno. Nella Bat sono state 5 le morti bianche nel 2024. Numeri assurdi che, purtroppo, ci fanno dire che nonostante passino gli anni, le situazioni non cambiano e le condizioni di lavoro non migliorano. Per agevolare il cambiamento la Cgil sostiene con convinzione i 5 sì ai referendum dell'8 e del 9 giugno su lavoro e cittadinanza. Dobbiamo tutti prendere questo impegno e non lasciare che gli altri decidano per noi. Perché il voto è la nostra rivolta», conclude