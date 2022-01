Presto un rafforzamento degli organici per Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza

È confermata la notizia del rafforzamento, in tempi brevi degli organici delle Forze dell'ordine nella provincia Bat. La Ministra dell'Interno,, ha infatti disposto l'invio di nuovo personale che integrerà le attuali risicate risorse umane per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.Dietro questo importante risultato, che accoglie finalmente i ripetuti appelli provenienti dal mondo politico, istituzionale e sociale della sesta provincia pugliese, primo tra tutti quello del Procuratore della Repubblica Renato Nitti, vi è stato un intenso lavoro da parte del Prefetto Maurizio Valiante e del Questore Roberto Pellicone, che hanno contribuito ad una forte accelerazione di questa problematica.Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha già in programma nei prossimi giorniper la Polizia di Stato per la Questura di Andria. In via dell'Indipendenza sono già pronti ad accogliere ed assegnare non solo alla squadra "Volanti" ma anche aie Canosa di Puglia queste preziose risorse. Parlare di arrivare entro la fine del 2022 alle previste 250 unità di organico è comunque prematuro, ma l'obiettivo fissato e si sta alacremente lavorando in tal senso, in maniera silenziosa e senza proclami, come nella migliore abitudine delle forze di polizia.Anche l'Arma Benemerita sta vedendo rimpinguare il proprio organico nella Bat, la previsione è quella di arrivare a oltre 300 unità, considerata la rete capillare su tutto il territorio provinciale di Comandi Compagnia e dei preziosi comandi stazioni.Per le Fiamme Gialle identica procedura di rafforzamento del personale in servizio, con una condizione ottimale su scala provinciale nell'ottica di 250 uomini.