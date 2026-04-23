Prevenzione e tutela delle vittime: rinnovato il Protocollo d’Intesa “La Stanza Divina” a Barletta

Laha partecipato, nella serata di ieri, mercoledì 22 aprile, al convegno dedicato alla, ospitato presso Palazzo San Domenico a Barletta. In un clima di profonda partecipazione, l'evento ha rappresentato anche un momento di particolare rilievo per il territorio, segnato dal rinnovo del Protocollo d'IntesaIl progetto costituisce una vera eccellenza, in quanto rappresenta ilspecificamente dedicato all'ascolto, al supporto psicologico e alla prevenzione dei gesti suicidari, nonché alla tutela di chi sia vittima di reato. Ospitato in uno spazio protetto all'interno del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta, lo sportello garantisce assistenza legale, medica e psicologica, a titolo completamente gratuito, a chiunque ne faccia richiesta. Tale presidio di vicinanza è il frutto di una solida rete interistituzionale, che si avvale anche del prezioso supporto del Garante dei Diritti dei Minori della Regione Puglia.A sottoscrivere il rinnovo del protocollo sono stati i massimi rappresentanti degli enti coinvolti, a testimonianza di una corale e concreta assunzione di responsabilità: il Questore della BAT, Dott. Alfredo Fabbrocini; il Sindaco della Città di Barletta, Dott. Cosimo Cannito; il Presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto; il Commissario Straordinario dell'ASL BAT, Dott.ssa Tiziana Di Matteo; il Presidente dell'Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidio, Dott. Stefano Callipo; e la Presidente dell'Associazione di promozione sociale e culturale "Divine del Sud", Dott.ssa Francesca Rodolfo.Il dibattito, guidato e moderato dal giornalista Francesco Saverio Rossi, Direttore della testata "Buonasera24.it", è stato arricchito della qualificata presenza di due figure di rilievo, intervenute per approfondire il quadro clinico e giuridico del fenomeno: la Dott.ssa Monica Paone, Direttore Tecnico Capo Psicologo della Polizia di Stato, in servizio presso la Direzione Centrale di Sanità, e l'Avv. Antonio La Scala, Presidente dell'Associazione "Penelope" e referente de "La Stanza Divina" per la provincia di Bari.L'impegno emerso nel corso della serata ha ribadito che le istituzioni, accanto alla tutela della legalità, si impegnano per costruire ogni giorno una rete di protezione umana e professionale per accogliere e sostenere i cittadini nei momenti di maggiore vulnerabilità