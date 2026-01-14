Grimaldi
Sicurezza, arrivano i rinforzi in Puglia. 51 nuovi poliziotti nella BAT

Ruggiero Grimaldi: «La sicurezza dei cittadini torna al centro dell'azione dello Stato»

Barletta - mercoledì 14 gennaio 2026 17.35 Comunicato Stampa
«L'arrivo di 170 nuovi agenti della Polizia di Stato in Puglia, di cui 51 destinati alla provincia BAT, rappresenta un segnale concreto e importante di attenzione verso i nostri territori. La sicurezza dei cittadini torna al centro dell'azione dello Stato». Lo dichiara Ruggiero Grimaldi, vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Barletta e segretario provinciale della Lega BAT, commentando il piano di incrementi e assegnazioni del Ministero dell'Interno relativo al 231° corso allievi agenti e al 19° corso vice ispettori della Polizia di Stato.

«L'assegnazione di nuove unità nelle province pugliesi – con 61 a Bari, 51 alla BAT, 32 a Foggia e ulteriori rinforzi nelle altre province – rafforza in modo concreto la presenza dello Stato sul territorio, garantendo maggiori controlli, prevenzione e una risposta più efficace alle esigenze di sicurezza delle nostre comunità».

«Un sentito ringraziamento va al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al Sottosegretario Nicola Molteni e al senatore Roberto Marti, importanti esponenti della Lega nel Governo nazionale, per l'impegno e l'attenzione dimostrati verso la Puglia e in particolare verso la provincia BAT».

«Questi numeri – conclude Grimaldi – non sono solo dati amministrativi, ma uomini e donne in più sul territorio, a tutela delle famiglie, delle imprese e della vivibilità delle nostre città. Un messaggio chiaro: lo Stato c'è e continua a investire sulla sicurezza».
