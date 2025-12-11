Rapina ai danni di un corriere tra Barletta e Canosa di Puglia

Sarebbe stato sequestrato e rapinato, poi rilasciato in territorio di Canosa di Puglia, mentre del furgone e di tutto il carico portati via dai malviventi non ci sono ancora tracce. L'episodio è avvenuto oggi sulla SS93 che collega Canosa di Puglia e Barletta: la vittima è un corriere di una nota ditta di spedizioni.Sul caso sono in corso le indagini della Polizia di Stato con il commissariato di Canosa di Puglia.