Parcheggi stazione
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Potenziamento parcheggi a Barletta, a breve 96 posti auto nell'area della stazione centrale

Interventi in tutti i quartieri

Barletta - mercoledì 8 luglio 2026 9.25
Prende forma il piano di potenziamento dei parcheggi a Barletta. Il primo intervento ormai pronto è quello nell'area della stazione centrale, dove nelle prossime settimane aprirà un nuovo parcheggio da 96 posti auto realizzato da FS Sistemi Urbani e Ferrovie dello Stato in collaborazione con il Comune. L'area, accessibile da via Monfalcone, sarà aperta 24 ore su 24 e sarà dotata di 10 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, posti riservati a persone con ridotta mobilità e donne in gravidanza, oltre a un'area Kiss&Ride per la sosta breve.

Proseguono anche gli altri interventi previsti dal piano. Entro la primavera del 2027 dovrebbe essere completato il parcheggio interrato di via Vittorio Veneto, che ospiterà 110 auto e 10 motocicli. Per l'estate dello stesso anno è invece attesa la conclusione del parcheggio con area verde tra via Leonardo da Vinci, via Paolo Ricci e via Falcone e Borsellino, che metterà a disposizione 224 posti auto.

Sono inoltre in fase avanzata i lavori del parcheggio di via degli Ulivi, con 50 posti auto, mentre per quello di via Dante Alighieri, da 80 posti, i rallentamenti causati da un cavo Enel ad alta tensione sono stati superati. Nei primi mesi del 2027 è prevista anche la riqualificazione delle corti della zona 167 con nuovi parcheggi e aree verdi, mentre a Settefrati è in fase progettuale il parcheggio previsto in via Pertini.
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