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Futuro Nazionale cresce a Barletta. Filannino: «Pronti a scendere in campo per la città della Disfida»

La nota del Referente Comitato 1548

Barletta - mercoledì 8 luglio 2026 10.01 Comunicato Stampa
«Rivolgo le mie più sentite congratulazioni all'on. Rossano Sasso per la nomina a referente della Regione Puglia di Futuro Nazionale. Un incarico prestigioso che rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto e un ulteriore impulso per il radicamento del nostro movimento sul territorio». A dichiararlo è Vito Filannino, referente del comitato 1548 Futuro Nazionale Barletta, che annuncia anche una significativa crescita del movimento nella città della Disfida.

«Barletta ha risposto con entusiasmo oltre ogni aspettativa: in pochi giorni abbiamo registrato una vera e propria valanga di adesioni, superando quota 100 iscritti. Un dato importante che dimostra come ci sia voglia di partecipazione, confronto e di una nuova presenza politica capace di ascoltare le esigenze dei cittadini».

Il referente cittadino annuncia inoltre i prossimi appuntamenti organizzativi: «A breve apriremo una sede di Futuro Nazionale a Barletta, che sarà uno spazio aperto al territorio, agli iscritti e a tutti coloro che vorranno contribuire al nostro progetto. Nel mese di settembre organizzeremo un evento pubblico con iscritti e simpatizzanti per presentare le prossime iniziative».

«Futuro Nazionale è pronto a fare la propria parte nella città della Disfida – conclude Filannino – mettendo in campo idee, presenza e impegno concreto. Guardiamo ai prossimi appuntamenti elettorali con entusiasmo e determinazione, consapevoli che anche Barletta può e deve avere un ruolo da protagonista». Vito Filannino Referente Comitato 1548 Futuro Nazionale Barletta
  • Comitato di lotta "Barletta provincia"
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