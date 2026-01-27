Stazione centrale, nuovo parcheggio pronto entro maggio 2026: 96 posti auto e ricariche elettriche

Il nuovo parcheggio della stazione centrale sarà completato entro il 26 maggio 2026. I lavori, ripresi dopo uno stop burocratico, interessano l'area dell'ex deposito delle Ferrovie dello Stato compresa tra la banchina del primo binario, via Monfalcone e via Alvisi, per una superficie di 3.610 metri quadrati.L'intervento, dal costo di circa 1 milione di euro, è realizzato da FS Sistemi Urbani e Ferrovie S.p.A. in collaborazione con il Comune e rientra nel Piano di Sviluppo Parcheggi FS. La struttura sarà aperta 24 ore su 24 e avrà carattere intermodale, consentendo di lasciare l'auto e proseguire il viaggio in treno.Sono previsti 96 stalli complessivi, di cui 10 con colonnine di ricarica per veicoli elettrici (8 lente e 2 fast), 3 riservati a persone con ridotta mobilità e 2 alle donne in gravidanza. Previsto anche il servizio "Kiss&Ride" per la sosta breve gratuita. L'accesso veicolare e pedonale avverrà da via Monfalcone.Il parcheggio sarà dotato di sistemi di sicurezza con 20 telecamere di videosorveglianza, illuminazione a LED, aree verdi con essenze mediterranee e un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia. Previsti anche locker automatizzati per il ritiro e la spedizione dei pacchi e totem informativi digitali.L'opera si affianca al parcheggio interrato di via Vittorio Veneto, attualmente in costruzione nell'area antistante la stazione Bari-Nord. La struttura, su due livelli, ospiterà 110 automobili e 10 motocicli e sarà completata entro marzo 2027. L'investimento complessivo è pari a 3,8 milioni di euro e rientra nel Contratto di quartiere II "Borgovilla-Patalini".