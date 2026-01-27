Progetto nuovo parcheggio stazione
Progetto nuovo parcheggio stazione
La città

Stazione centrale, nuovo parcheggio pronto entro maggio 2026: 96 posti auto e ricariche elettriche

Ripresi i lavori nell’area dell’ex deposito ferroviario

Barletta - martedì 27 gennaio 2026 9.36
Il nuovo parcheggio della stazione centrale sarà completato entro il 26 maggio 2026. I lavori, ripresi dopo uno stop burocratico, interessano l'area dell'ex deposito delle Ferrovie dello Stato compresa tra la banchina del primo binario, via Monfalcone e via Alvisi, per una superficie di 3.610 metri quadrati.

L'intervento, dal costo di circa 1 milione di euro, è realizzato da FS Sistemi Urbani e Ferrovie S.p.A. in collaborazione con il Comune e rientra nel Piano di Sviluppo Parcheggi FS. La struttura sarà aperta 24 ore su 24 e avrà carattere intermodale, consentendo di lasciare l'auto e proseguire il viaggio in treno.

Sono previsti 96 stalli complessivi, di cui 10 con colonnine di ricarica per veicoli elettrici (8 lente e 2 fast), 3 riservati a persone con ridotta mobilità e 2 alle donne in gravidanza. Previsto anche il servizio "Kiss&Ride" per la sosta breve gratuita. L'accesso veicolare e pedonale avverrà da via Monfalcone.

Il parcheggio sarà dotato di sistemi di sicurezza con 20 telecamere di videosorveglianza, illuminazione a LED, aree verdi con essenze mediterranee e un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia. Previsti anche locker automatizzati per il ritiro e la spedizione dei pacchi e totem informativi digitali.

L'opera si affianca al parcheggio interrato di via Vittorio Veneto, attualmente in costruzione nell'area antistante la stazione Bari-Nord. La struttura, su due livelli, ospiterà 110 automobili e 10 motocicli e sarà completata entro marzo 2027. L'investimento complessivo è pari a 3,8 milioni di euro e rientra nel Contratto di quartiere II "Borgovilla-Patalini".
  • Parcheggio
Altri contenuti a tema
Celebrazioni per la festa di Santa Lucia: dove parcheggiare Celebrazioni per la festa di Santa Lucia: dove parcheggiare Le indicazioni dell'ufficio traffico
8 Avviati i lavori per il nuovo parcheggio interrato di via Vittorio Veneto Avviati i lavori per il nuovo parcheggio interrato di via Vittorio Veneto Conclusione prevista per il 31 marzo 2027
3 Avviati i lavori per il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di Barletta Avviati i lavori per il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di Barletta La nota di palazzo di città
Per la festa patronale disponibili i parcheggi del centro commerciale di Barletta Per la festa patronale disponibili i parcheggi del centro commerciale di Barletta Resteranno aperti sino alle ore 5 dal 12 al 14 luglio
1 Parcheggi introvabili: Barletta rischia di seguire le grandi città Parcheggi introvabili: Barletta rischia di seguire le grandi città Secondo i dati di Parclick è sempre più difficile parcheggiare nelle città italiane: come è messa Barletta?
14 Parcheggi per scarico merci occupati da auto, «impossibile lavorare» Parcheggi per scarico merci occupati da auto, «impossibile lavorare» La segnalazione di un corriere: «Chi lavora è costretto a parcheggiare selvaggiamente e in multa»
Nuova regolamentazione per le vetture ibride e elettriche negli stalli della sosta a pagamento Nuova regolamentazione per le vetture ibride e elettriche negli stalli della sosta a pagamento Le indicazioni dell'amministrazione comunale
Stagione estiva, scatta la sosta a pagamento sulle litoranee Stagione estiva, scatta la sosta a pagamento sulle litoranee Le tariffe valide dal 12 giugno
Solidarietà e inclusione: a Barletta una giornata contro la violenza di genere, bullismo e disabilità
27 gennaio 2026 Solidarietà e inclusione: a Barletta una giornata contro la violenza di genere, bullismo e disabilità
Co-progettazione dote educativa e di comunità per i beneficiari RED 2023
27 gennaio 2026 Co-progettazione dote educativa e di comunità per i beneficiari RED 2023
“Giorno della Memoria”: una riflessione del Sindaco Cosimo Cannito
27 gennaio 2026 “Giorno della Memoria”: una riflessione del Sindaco Cosimo Cannito
Referendum Giustizia: costituito a Barletta il "Comitato per il SI "
27 gennaio 2026 Referendum Giustizia: costituito a Barletta il "Comitato per il SI"
Contest letterario “Questo sono io”, come partecipare
26 gennaio 2026 Contest letterario “Questo sono io”, come partecipare
L'amara sconfitta della Grimal Futsal Barletta a Potenza
26 gennaio 2026 L'amara sconfitta della Grimal Futsal Barletta a Potenza
Francavilla-Barletta 0-1 la vittoria della maturità, mentre davanti continuano a correre
26 gennaio 2026 Francavilla-Barletta 0-1 la vittoria della maturità, mentre davanti continuano a correre
Fino al 27 febbraio l'arte di Antonio Bernardini in mostra a Barletta
26 gennaio 2026 Fino al 27 febbraio l'arte di Antonio Bernardini in mostra a Barletta
“La Bellezza dell’Educare”: un incontro formativo con Ezio Aceti
26 gennaio 2026 “La Bellezza dell’Educare”: un incontro formativo con Ezio Aceti
Via dei Muratori, «l’Amministrazione Comunale proceda senza ulteriori indugi e ritardi»
26 gennaio 2026 Via dei Muratori, «l’Amministrazione Comunale proceda senza ulteriori indugi e ritardi»
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.