Pennetti Lab, da lunedì riprende regolarmente l'attività

Da lunedì 4 maggio 2020 le strutture di Pennetti Lab riprenderanno l'attività regolarmente, eseguendo gli orari standard.I pazienti potranno usufruire di tutte le prestazioni da noi erogate, con ricetta medica ed indice di priorità:N.B.: Prenotazione obbligatoria nel rispetto dei tetti di spesa 2020 contrattualizzati CON LA Asl-Bat.Senza ricetta medica (prestazioni privatistiche)I pazienti con prenotazioni effettuate dal 16 marzo al 31 marzo e dal 01/04/2020 al 30/04/2020 possono contattare le segreterie delle nostre strutture per ulteriori dettagli circa l'esecuzione delle medesime.Da sabato 9 maggio 2020 apriremo la sede centrale di via Antonio Meucci 22/30 – BarlettaIl centro prelievi di via G. De Nittis, 04 resterà chiuso il sabato.