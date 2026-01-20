Intervento
Importante convegno medico nella Bat su "L'appropriatezza prescrittiva in endoscopia digestiva"

Di questa problematica multifattoriale, saranno numerosi partecipanti a discuterne

Barletta - martedì 20 gennaio 2026 10.43
Un importante convegno scientifico è stato organizzato dalla Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, dalla Società Italiana Endoscopia Digestiva sezione di Puglia-Basilicata, dall'Asl Bt, dall'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani sul tema: "SIED incontra il territorio. L'appropriatezza prescrittiva in Endoscopia digestiva: luci ed ombre".

Le lunghe liste di attesa per l'erogazione delle prestazioni clinico-strumentali e per gli esami endoscopici in particolare rappresentano un problema cogente del sistema sanitario, influenzando negativamente la qualità della cura e la soddisfazione dei pazienti.

Il problema è multifattoriale in quanto riguarda: Carenza di Personale, Sottofinanziamento della Sanità, Aumento della Domanda, Problemi Organizzativi, Disparità Regionali. Una delle soluzioni più efficaci per contribuire alla soluzione del problema è perseguire l'obiettivo dell'appropriatezza prescrittiva ovvero contrastarne l'inappropriatezza.

Questo approccio si basa su:
  • Formazione Continua dei Medici: Educare i medici sull'importanza di prescrivere esami endoscopici solo quando clinicamente indicato, evitando esami non necessari.
  • Linee Guida Cliniche: Implementare e diffondere linee guida basate sull'evidenza per aiutare i medici a prendere decisioni informate sulle prescrizioni.
  • Revisione delle Prescrizioni: Introdurre un sistema di revisione delle prescrizioni per garantire che ogni richiesta di esame endoscopico sia giustificata da un'indicazione clinica appropriata.
  • Utilizzo di Tecnologie Avanzate: Implementare sistemi di supporto decisionale clinico che aiutino i medici a valutare l'appropriatezza delle prescrizioni in tempo reale.
Nelle more di poter disporre di linee guida condivise su un documento regionale univoco contenente raccomandazioni destinate a tutti i prescrittori (analogamente ad altre regioni italiane), il CDR della Società Italiana Endoscopia Digestiva sezione di Puglia-Basilicata si è dato l'obiettivo di promuovere incontri fra specialisti ospedalieri e/o territoriali con i medici di medicina generale per ciascun territorio di competenza, nella modalità itinerante presso le rispettive ASL, utilizzando il medesimo format il cui coordinamento debba essere affidato al responsabile scientifico specificamente individuato per ciascuna delle ASL.

Responsabili scientifici:
Salvatore Rizzi, Direttore UOC Gastroenterologia ospedale "Mons. Dimiccoli" Barletta
Francesco Verzillo, Dirigente Responsabile UOSVD Endoscopia ospedale "Lorenzo Bonomo" Andria

Consiglio Direttivo della Società Italiana Endoscopia Digestiva di Puglia e Basilicata
Presidente Antonio Grandolfo
Segretario Antonella Contaldo
Consiglieri Antongiulio Bucci, Francesco Decembrino, Rosa Lovero, Francesco Panzera, Samanta Papagni e Francesco Savino (rappresentante under 35)

All' evento in programma a Bisceglie il 31 gennaio, con inizio alle ore 8,30, presso l'hotel Salsello, porteranno il loro saluto le Autorità, previsto quello della Commissaria straordinaria della Asl Bt, Tiziana Dimatteo e del Presidente dell'Ordine medici ed odontoiatri Nino Delvecchio. Sono stati assegnati n.4 crediti ECM dal Ministero della Salute per per Medici specialisti in: Gastroenterologia, Medicina Interna, Medici di Medicina Generale.

L'attribuzione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione all'intero evento (90%), alla compilazione online del questionario (entro 72 ore dalla fine dell'evento), e alla verifica dell'apprendimento (75%)
- Attestato di partecipazione: potrà essere scaricato dal deep app ECM a fine evento.
- Attestato crediti ECM: potrà essere scaricato dal deep app ECM entro 90 giorni dall'evento.
  • Sanità
