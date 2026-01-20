Attualità
Importante convegno medico nella Bat su "L'appropriatezza prescrittiva in endoscopia digestiva"
Di questa problematica multifattoriale, saranno numerosi partecipanti a discuterne
Barletta - martedì 20 gennaio 2026 10.43
Un importante convegno scientifico è stato organizzato dalla Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, dalla Società Italiana Endoscopia Digestiva sezione di Puglia-Basilicata, dall'Asl Bt, dall'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani sul tema: "SIED incontra il territorio. L'appropriatezza prescrittiva in Endoscopia digestiva: luci ed ombre".
Le lunghe liste di attesa per l'erogazione delle prestazioni clinico-strumentali e per gli esami endoscopici in particolare rappresentano un problema cogente del sistema sanitario, influenzando negativamente la qualità della cura e la soddisfazione dei pazienti.
Il problema è multifattoriale in quanto riguarda: Carenza di Personale, Sottofinanziamento della Sanità, Aumento della Domanda, Problemi Organizzativi, Disparità Regionali. Una delle soluzioni più efficaci per contribuire alla soluzione del problema è perseguire l'obiettivo dell'appropriatezza prescrittiva ovvero contrastarne l'inappropriatezza.
Questo approccio si basa su:
Responsabili scientifici:
Salvatore Rizzi, Direttore UOC Gastroenterologia ospedale "Mons. Dimiccoli" Barletta
Francesco Verzillo, Dirigente Responsabile UOSVD Endoscopia ospedale "Lorenzo Bonomo" Andria
Consiglio Direttivo della Società Italiana Endoscopia Digestiva di Puglia e Basilicata
Presidente Antonio Grandolfo
Segretario Antonella Contaldo
Consiglieri Antongiulio Bucci, Francesco Decembrino, Rosa Lovero, Francesco Panzera, Samanta Papagni e Francesco Savino (rappresentante under 35)
All' evento in programma a Bisceglie il 31 gennaio, con inizio alle ore 8,30, presso l'hotel Salsello, porteranno il loro saluto le Autorità, previsto quello della Commissaria straordinaria della Asl Bt, Tiziana Dimatteo e del Presidente dell'Ordine medici ed odontoiatri Nino Delvecchio. Sono stati assegnati n.4 crediti ECM dal Ministero della Salute per per Medici specialisti in: Gastroenterologia, Medicina Interna, Medici di Medicina Generale.
L'attribuzione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione all'intero evento (90%), alla compilazione online del questionario (entro 72 ore dalla fine dell'evento), e alla verifica dell'apprendimento (75%)
- Attestato di partecipazione: potrà essere scaricato dal deep app ECM a fine evento.
- Attestato crediti ECM: potrà essere scaricato dal deep app ECM entro 90 giorni dall'evento.
