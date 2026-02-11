Al
Al "Dimiccoli" di Barletta installato un sistema di radioprotezione nelle sale operatorie
La città

Al "Dimiccoli" di Barletta installato un sistema di radioprotezione nelle sale operatorie

Un progetto pensato per proteggere il personale sanitario

Barletta - mercoledì 11 febbraio 2026 10.19 Comunicato Stampa
È stato installato in questi giorni, per la prima volta in Puglia, nelle sale operatorie di Emodinamica ed Elettrofisiologia del Bonomo di Andria e nella sala operatoria di Elettrofisiologia del Dimiccoli di Barletta, il sistema EggNest di radioprotezione passiva, progettato per proteggere tutto il personale sanitario presente in sala durante le procedure effettuate con radiazioni ionizzanti (70–100 keV). Il sistema riduce le radiazioni diffuse di circa il 90% (equivalente a 0,5 mm di piombo) e garantisce una protezione a 360 gradi attorno al paziente. Il sistema è integrato nel lettino e si muove con esso, non intralciando le procedure.

Le protezioni tradizionali (schermi pensili, gonne da tavolo e DPI come camici e collarini piombati) offrono una copertura parziale, lasciando alcune aree del corpo e alcune postazioni più esposte, con rischi sanitari documentati (cataratta, tumori, lesioni cutanee, ipertensione, malattie neurodegenerative).

EggNest fornisce una protezione più completa per l'intero team senza interferire con l'imaging radiologico. Non sostituisce i dispositivi di protezione individuale obbligatori, ma ne potenzia l'efficacia e riduce l'esposizione delle parti del corpo normalmente non coperte (gambe, piedi, braccia, collo, testa).

Il materiale principale che compone il sistema EggNest è fibra di carbonio rivestita di materiale anti-rx e da inserti in schiuma viscoelastica a strati, ricoperti da un'imbottitura rimovibile in schiuma di vinile Reflex.

"Questo sistema di protezione per tutto il personale presente in sala e indirettamente anche dei pazienti – commenta il Commissario straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo - riduce significativamente l'esposizione alle radiazioni, consentendo al contempo una flessibilità procedurale. Siamo molto contenti di essere la prima Asl in Puglia ad avvalersi di questo macchinario a tutela di tutti gli operatori sanitari durante le procedure in cui si utilizzano radiazioni ionizzanti".
Al "Dimiccoli" di Barletta installato un sistema di radioprotezione nelle sale operatorieAl "Dimiccoli" di Barletta installato un sistema di radioprotezione nelle sale operatorieAl "Dimiccoli" di Barletta installato un sistema di radioprotezione nelle sale operatorie
  • Sanità
Altri contenuti a tema
Importante convegno medico nella Bat su "L'appropriatezza prescrittiva in endoscopia digestiva" Attualità Importante convegno medico nella Bat su "L'appropriatezza prescrittiva in endoscopia digestiva" Di questa problematica multifattoriale, saranno numerosi partecipanti a discuterne
Salute femminile: due bollini rosa all'ospedale Dimiccoli di Barletta Attualità Salute femminile: due bollini rosa all'ospedale Dimiccoli di Barletta Un riconoscimento da parte di Fondazione Onda
Giornata mondiale del diabete 2025: attività di screening e sensibilizzazione Attualità Giornata mondiale del diabete 2025: attività di screening e sensibilizzazione Appuntamento in piazza Principe Umberto il 14 novembre
Protocollo operativo tra Asl e Prefettura: più sicurezza nelle strutture sanitarie della BAT Attualità Protocollo operativo tra Asl e Prefettura: più sicurezza nelle strutture sanitarie della BAT Una misura per tutelare il personale sanitario da aggressioni o episodi di violenza
Presentato al Dimiccoli di Barletta il progetto "Un albero per la salute" Presentato al Dimiccoli di Barletta il progetto "Un albero per la salute" Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la FADOI
Donato un polisonnigrafo all'ospedale Barletta in ricordo di Ruggiero Digiovanni Attualità Donato un polisonnigrafo all'ospedale Barletta in ricordo di Ruggiero Digiovanni Il dottor Martire e il Commissario Dimatteo esprimono gratitudine per il gesto
Oggi e domani a Barletta congresso dell'Associazione Pugliese Lucana Ortopedici Traumatologi Ospedalieri Eventi Oggi e domani a Barletta congresso dell'Associazione Pugliese Lucana Ortopedici Traumatologi Ospedalieri Due giornate di confronto e studio al teatro "Curci"
Digitalizzazione, nuovi carrelli informatizzati nell'ospedale di Barletta Attualità Digitalizzazione, nuovi carrelli informatizzati nell'ospedale di Barletta Una soluzione adottata per migliorare l’efficienza delle attività clinico-sanitarie
Offese in consiglio comunale a Barletta. L'intervento di Stella Dell'Aere
11 febbraio 2026 Offese in consiglio comunale a Barletta. L'intervento di Stella Dell'Aere
Soste selvagge nella 167, «non può diventare terra di nessuno»
11 febbraio 2026 Soste selvagge nella 167, «non può diventare terra di nessuno»
Centro storico, Confcommercio e residenti uniti contro la “malamovida”: chiesto un presidio fisso delle forze dell’ordine
11 febbraio 2026 Centro storico, Confcommercio e residenti uniti contro la “malamovida”: chiesto un presidio fisso delle forze dell’ordine
Manifestazione d'interesse elenchi professionisti per assistenza alla persona bando INPS, riapertura termini
11 febbraio 2026 Manifestazione d'interesse elenchi professionisti per assistenza alla persona bando INPS, riapertura termini
Etra Barletta presente al Trofeo under 14 “Caroli Hotels 2026” 
11 febbraio 2026 Etra Barletta presente al Trofeo under 14 “Caroli Hotels 2026” 
A Barletta la presentazione del libro "Nel mezzo " di Federico Peloso
11 febbraio 2026 A Barletta la presentazione del libro "Nel mezzo" di Federico Peloso
Marilisa Nanula nuova rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle
10 febbraio 2026 Marilisa Nanula nuova rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle
1
Tre generazioni, un solo sapore: Marianna e Vincenzo aprono un nuovo capitolo nella ristorazione
10 febbraio 2026 Tre generazioni, un solo sapore: Marianna e Vincenzo aprono un nuovo capitolo nella ristorazione
Oggi è il “Giorno del Ricordo”. Il pensiero del sindaco Cosimo Cannito
10 febbraio 2026 Oggi è il “Giorno del Ricordo”. Il pensiero del sindaco Cosimo Cannito
Giorno del Ricordo a Barletta. Damiani: «Tragedia ignorata per troppo tempo, ricordare dovere morale»
10 febbraio 2026 Giorno del Ricordo a Barletta. Damiani: «Tragedia ignorata per troppo tempo, ricordare dovere morale»
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.