Parte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian Tour
Parte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian Tour
Speciale

Parte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian Tour

Con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma Per Chi Crea

Barletta - venerdì 26 settembre 2025 Sponsorizzato
Si terrà sabato 27 settembre alle ore 18.00 presso l'Auditorium GOS di Barletta la conferenza stampa di presentazione del progetto "AlGoRhythm Ensemble Italian Tour", realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell'ambito del programma Per Chi Crea.

Il progetto, prodotto da Soundiff Soc. Coop. Impresa Sociale di Barletta, rappresenta un'iniziativa culturale di ampio respiro che mira a portare la musica contemporanea e popolare d'autore in un tour che attraverserà tre regioni del Sud e Centro Italia — Puglia, Basilicata e Abruzzo — con un totale di sei date:
  • 13 ottobre – Auditorium GOS, Barletta
  • 14 ottobre – Auditorium Moro, Margherita di Savoia
  • 15 ottobre – Auditorium M. dell'Aquila, San Ferdinando di Puglia
  • 16 ottobre – Castello del Malconsiglio, Miglionico
  • 17 ottobre – Palazzo Marchesale, Pomarico
  • 18 ottobre – Aurum, Pescara
Protagonista del progetto è l'AlGoRhythm Ensemble, formazione cameristica di sax nata nel 2021 con il provocatorio intento di diventare il primo quartetto italiano a rivoluzionare il concetto di saxofono moderno, portando al grande pubblico la sua espressione musicale più alta e complessa, oggi riconosciuta a livello internazionale.

Composto da didatti e concertisti di rilievo, l'ensemble fonda la propria identità sulla maturità artistica consolidata in numerosi concerti sui più prestigiosi palcoscenici internazionali. Priorità rilevante è quella di usare il Saxofono in tutte le sue potenzialità ed elementi, dal suono al timbro, dal ritmo alla dinamica, fino ad utilizzare effetti fisici, percussivi ed acustici. I componenti dell'AlGoRhythm ensemble (Nico Chirichella, Diego Vergari, Marco Mancini e Kimberly Cruel Castrillon) sono tutti specializzati nella musica moderna rappresentando ed esportando il linguaggio più avanzato che il Saxofono contemporaneo può esprimere.

L'"AlGoRhythm Ensemble Italian Tour" si propone di portare la musica contemporanea e popolare d'autore in contesti regionali caratteristici, coinvolgendo un pubblico variegato e promuovendo un dialogo culturale vivo e innovativo. Il progetto mira a far conoscere le
nuove frontiere della musica, valorizzando i luoghi unici del Centro-Sud Italia e offrendo esperienze culturali accessibili e di alta qualità.

L'incontro sarà l'occasione per presentare nel dettaglio il progetto, le finalità e le peculiarità artistiche di un'iniziativa che unisce innovazione, qualità musicale e valorizzazione del territorio.

Per maggiori informazioni www.soundiff.it
Parte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian TourParte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian TourParte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian TourParte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian TourParte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian Tour
  • Musica
Altri contenuti a tema
Discoverland in Corte: la musica si trasforma sotto il cielo di Trani Discoverland in Corte: la musica si trasforma sotto il cielo di Trani Pier Cortese e Roberto Angelini portano a Palazzo delle Arti Beltrani il loro viaggio musicale tra reinterpretazioni sorprendenti e brani originali
1 La fanfara dell’Aereonautica Militare omaggia Barletta e i suoi cittadini Eventi La fanfara dell’Aereonautica Militare omaggia Barletta e i suoi cittadini Evento musicale nella Piazza d’Armi del Castello, in attesa dello spettacolo delle Frecce Tricolori
Il dj internazionale Jamie Lewis torna a Barletta Il dj internazionale Jamie Lewis torna a Barletta Serata in musica tra i suoi grandi successi il 9 agosto allo Yemaja
L’Istituto “Pietro Mennea” eccelle al Festival Corale Pugliese School di Bari Scuola e Lavoro L’Istituto “Pietro Mennea” eccelle al Festival Corale Pugliese School di Bari Riconoscimento per il coro scolastico “Vox Caelestis”
L’Istituto “Pietro Mennea” di Barletta brilla al Concorso Nazionale Euterpe Eventi L’Istituto “Pietro Mennea” di Barletta brilla al Concorso Nazionale Euterpe Primo premio assoluto per i giovani coristi del Piccolo Coro Stabile Vox Caelestis
1 Da Barletta la voce di Gabriella Contento e la musica per toccare l’anima La città Da Barletta la voce di Gabriella Contento e la musica per toccare l’anima La cantante barlettana fa parte di un progetto chiamato "Canzoni al telefono", per dedicare una canzone con la voce di giovane artisti
Noemi Salvemini, in arte “Noemi”, ha pubblicato la sua nuova canzone “Alone” La città Noemi Salvemini, in arte “Noemi”, ha pubblicato la sua nuova canzone “Alone” A tu per tu con la giovane cantante barlettana, tra sogni e ambizioni
La vincitrice di The Voice Kids a Barletta Eventi La vincitrice di The Voice Kids a Barletta Sarà ospite domani grazie al Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S."
Maria Campese: «La delibera sulle zone B5 non è legittima»
26 settembre 2025 Maria Campese: «La delibera sulle zone B5 non è legittima»
Prima Categoria: al via il 5 ottobre la stagione dell'Etra Barletta
26 settembre 2025 Prima Categoria: al via il 5 ottobre la stagione dell'Etra Barletta
Il barlettano Domenico Leone quarto uomo in Bari-Sampdoria
26 settembre 2025 Il barlettano Domenico Leone quarto uomo in Bari-Sampdoria
La chiesa dei Gesuiti di Barletta: nuovi studi e scoperte sui beni artistici
26 settembre 2025 La chiesa dei Gesuiti di Barletta: nuovi studi e scoperte sui beni artistici
"Una vita senza sbarre ", a Barletta l'autore Giannicola Sinisi
26 settembre 2025 "Una vita senza sbarre", a Barletta l'autore Giannicola Sinisi
Benessere in movimento: progetto di supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari
25 settembre 2025 Benessere in movimento: progetto di supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari
Fratelli d'Italia ricorda il giudice Rosario Livatino
25 settembre 2025 Fratelli d'Italia ricorda il giudice Rosario Livatino
Consegnate le patenti di servizio alla Polizia Locale dei Comuni della Bat
25 settembre 2025 Consegnate le patenti di servizio alla Polizia Locale dei Comuni della Bat
L'ITET Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta celebra il 35° anniversario dell’assassinio del giudice Rosario Livatino
25 settembre 2025 L'ITET Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta celebra il 35° anniversario dell’assassinio del giudice Rosario Livatino
Piano straordinario di sicurezza a Barletta, le parole del comandante Galasso
25 settembre 2025 Piano straordinario di sicurezza a Barletta, le parole del comandante Galasso
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.