Parte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian Tour
Con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma Per Chi Crea
Barletta - venerdì 26 settembre 2025 Sponsorizzato
Si terrà sabato 27 settembre alle ore 18.00 presso l'Auditorium GOS di Barletta la conferenza stampa di presentazione del progetto "AlGoRhythm Ensemble Italian Tour", realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell'ambito del programma Per Chi Crea.
Il progetto, prodotto da Soundiff Soc. Coop. Impresa Sociale di Barletta, rappresenta un'iniziativa culturale di ampio respiro che mira a portare la musica contemporanea e popolare d'autore in un tour che attraverserà tre regioni del Sud e Centro Italia — Puglia, Basilicata e Abruzzo — con un totale di sei date:
Composto da didatti e concertisti di rilievo, l'ensemble fonda la propria identità sulla maturità artistica consolidata in numerosi concerti sui più prestigiosi palcoscenici internazionali. Priorità rilevante è quella di usare il Saxofono in tutte le sue potenzialità ed elementi, dal suono al timbro, dal ritmo alla dinamica, fino ad utilizzare effetti fisici, percussivi ed acustici. I componenti dell'AlGoRhythm ensemble (Nico Chirichella, Diego Vergari, Marco Mancini e Kimberly Cruel Castrillon) sono tutti specializzati nella musica moderna rappresentando ed esportando il linguaggio più avanzato che il Saxofono contemporaneo può esprimere.
L'"AlGoRhythm Ensemble Italian Tour" si propone di portare la musica contemporanea e popolare d'autore in contesti regionali caratteristici, coinvolgendo un pubblico variegato e promuovendo un dialogo culturale vivo e innovativo. Il progetto mira a far conoscere le
nuove frontiere della musica, valorizzando i luoghi unici del Centro-Sud Italia e offrendo esperienze culturali accessibili e di alta qualità.
L'incontro sarà l'occasione per presentare nel dettaglio il progetto, le finalità e le peculiarità artistiche di un'iniziativa che unisce innovazione, qualità musicale e valorizzazione del territorio.
Per maggiori informazioni www.soundiff.it
- 13 ottobre – Auditorium GOS, Barletta
- 14 ottobre – Auditorium Moro, Margherita di Savoia
- 15 ottobre – Auditorium M. dell'Aquila, San Ferdinando di Puglia
- 16 ottobre – Castello del Malconsiglio, Miglionico
- 17 ottobre – Palazzo Marchesale, Pomarico
- 18 ottobre – Aurum, Pescara
