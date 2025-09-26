Parte da Barletta l’AlGoRhythm Ensemble Italian Tour

13 ottobre – Auditorium GOS, Barletta

– Auditorium GOS, Barletta 14 ottobre – Auditorium Moro, Margherita di Savoia

– Auditorium Moro, Margherita di Savoia 15 ottobre – Auditorium M. dell'Aquila, San Ferdinando di Puglia

– Auditorium M. dell'Aquila, San Ferdinando di Puglia 16 ottobre – Castello del Malconsiglio, Miglionico

– Castello del Malconsiglio, Miglionico 17 ottobre – Palazzo Marchesale, Pomarico

– Palazzo Marchesale, Pomarico 18 ottobre – Aurum, Pescara

Si terràla conferenza stampa di presentazione del progetto, realizzato con il sostegno dele di, nell'ambito del programma Per Chi Crea.Il progetto, prodotto da, rappresenta un'iniziativa culturale di ampio respiro che mira a portare la musica contemporanea e popolare d'autore in un tour che attraverserà tre regioni del Sud e Centro Italia —— con un totale diProtagonista del progetto è l', formazione cameristica di sax nata nel 2021 con il provocatorio intento di diventare il primo quartetto italiano a rivoluzionare il concetto di saxofono moderno, portando al grande pubblico la sua espressione musicale più alta e complessa, oggi riconosciuta a livello internazionale.Composto da didatti e concertisti di rilievo, l'ensemble fonda la propria identità sulla maturità artistica consolidata in numerosi concerti sui più prestigiosi palcoscenici internazionali. Priorità rilevante è quella di usare il Saxofono in tutte le sue potenzialità ed elementi, dal suono al timbro, dal ritmo alla dinamica, fino ad utilizzare effetti fisici, percussivi ed acustici. I componenti dell'AlGoRhythm ensemble (Nico Chirichella, Diego Vergari, Marco Mancini e Kimberly Cruel Castrillon) sono tutti specializzati nella musica moderna rappresentando ed esportando il linguaggio più avanzato che il Saxofono contemporaneo può esprimere.L'"AlGoRhythm Ensemble Italian Tour" si propone di portare la musica contemporanea e popolare d'autore in contesti regionali caratteristici, coinvolgendo un pubblico variegato e promuovendo un dialogo culturale vivo e innovativo. Il progetto mira a far conoscere lenuove frontiere della musica, valorizzando i luoghi unici del Centro-Sud Italia e offrendo esperienze culturali accessibili e di alta qualità.L'incontro sarà l'occasione per presentare nel dettaglio il progetto, le finalità e le peculiarità artistiche di un'iniziativa che uniscePer maggiori informazioni