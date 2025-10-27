Andrea Ferri (FdI)
Andrea Ferri (FdI)
Speciale

Nasce “Ferri in Pillole”: idee, progetti e futuro per la Puglia

Il podcast del candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia

Barletta - lunedì 27 ottobre 2025 9.44 Sponsorizzato
Parte "Ferri in Pillole", il nuovo podcast di Andrea Ferri, candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d'Italia.
Un format agile e diretto, pensato per raccontare – in pochi minuti – temi, proposte e visioni per una Regione più vicina ai cittadini.

In ogni episodio, Andrea Ferri affronta con tono semplice e concreto le grandi sfide della nostra terra: formazione, lavoro, trasporti e turismo.
Non un monologo politico, ma una chiacchierata autentica con chi vuole capire come la Regione incide davvero sulla vita di ogni giorno.

"Voglio spiegare in modo chiaro e accessibile - dichiara Andrea Ferri- cosa può fare la Regione per migliorare la vita delle persone.
La politica deve tornare a parlare con i cittadini, non sopra di loro."

Il primo episodio, "Chi è Andrea Ferri e cos'è la Regione", introduce il percorso personale e umano del candidato, raccontando la sua storia e la sua idea di politica: concreta, partecipata e radicata nel territorio.

I successivi episodi approfondiranno i temi centrali del programma, in un linguaggio semplice, diretto e lontano dagli slogan.

"Ferri in Pillole" sarà online ogni settimana. Disponibile su:

Facebook: https://shorturl.at/QY0d0
Instagram: https://shorturl.at/aqSEY
TikTok: https://shorturl.at/3Usnw
YouTube: https://shorturl.at/yDdGZ
  • Elezioni regionali 2025
Altri contenuti a tema
Successo dei Popolari con Decaro nella BAT Successo dei Popolari con Decaro nella BAT Mennea: «Non servono solo buone intenzioni, ma azioni misurabili e tangibili»
Da Barletta Michela Diviccaro presenta la sua candidatura Da Barletta Michela Diviccaro presenta la sua candidatura Correrà con la lista "Decaro presidente" alle elezioni regionali
Regionali 2025, Ruggiero Mennea sarà candidato con “Avanti Popolari con Decaro” Politica Regionali 2025, Ruggiero Mennea sarà candidato con “Avanti Popolari con Decaro” Confermata la partecipazione del consigliere regionale uscente alla prossima competizione elettorale
Flavio Civita (FdI): «Gli ultimi bandi regionali? Solo marchette elettorali» Flavio Civita (FdI): «Gli ultimi bandi regionali? Solo marchette elettorali» Il candidato alle Regionali cita il nuovo avviso pubblico destinato al finanziamento di interventi per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi comunali
Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA L'amministratore unico di Bisceglie Approdi correrà nella lista "Decaro presidente"
Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua» Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua» La nota integrale del candidato al Consiglio regionale della Puglia con Fratelli d’Italia
Elezioni regionali 2025, tutti i barlettani in corsa Politica Elezioni regionali 2025, tutti i barlettani in corsa In attesa della definizione ufficiale delle liste, ecco i nomi dei candidati per l'appuntamento del 23 e 24 novembre prossimo
Successo dei Popolari con Decaro nella BAT
27 ottobre 2025 Successo dei Popolari con Decaro nella BAT
Frodi sui bonus edilizi, nuovo sequestro da 9 milioni
27 ottobre 2025 Frodi sui bonus edilizi, nuovo sequestro da 9 milioni
Agguato a Barletta, Ciliento: «Solidarietà al presidente del comitato 167, Barletta non arretra»
27 ottobre 2025 Agguato a Barletta, Ciliento: «Solidarietà al presidente del comitato 167, Barletta non arretra»
Lancio di uova a Barletta: un ferito
27 ottobre 2025 Lancio di uova a Barletta: un ferito
Incidente stradale sulla 170 tra Barletta e Andria
27 ottobre 2025 Incidente stradale sulla 170 tra Barletta e Andria
1
Barletta-Paganese 1-1, le pagelle del match
26 ottobre 2025 Barletta-Paganese 1-1, le pagelle del match
Barletta, pareggio e fischi: con la Paganese è solo 1-1
26 ottobre 2025 Barletta, pareggio e fischi: con la Paganese è solo 1-1
Inaugurato il comitato di Ruggiero Passero, candidato della lista Per la Puglia con Decaro
26 ottobre 2025 Inaugurato il comitato di Ruggiero Passero, candidato della lista Per la Puglia con Decaro
Sparatoria Barletta, il commento del gruppo delle associazioni
26 ottobre 2025 Sparatoria Barletta, il commento del gruppo delle associazioni
Sparatoria Barletta, Fratelli d’Italia: “Serve unità per difendere la legalità e la nostra comunità”
26 ottobre 2025 Sparatoria Barletta, Fratelli d’Italia: “Serve unità per difendere la legalità e la nostra comunità”
© 2001-2025 BarlettaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.