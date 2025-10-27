Speciale
Nasce “Ferri in Pillole”: idee, progetti e futuro per la Puglia
Il podcast del candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia
Barletta - lunedì 27 ottobre 2025 9.44 Sponsorizzato
Parte "Ferri in Pillole", il nuovo podcast di Andrea Ferri, candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d'Italia.
Un format agile e diretto, pensato per raccontare – in pochi minuti – temi, proposte e visioni per una Regione più vicina ai cittadini.
In ogni episodio, Andrea Ferri affronta con tono semplice e concreto le grandi sfide della nostra terra: formazione, lavoro, trasporti e turismo.
Non un monologo politico, ma una chiacchierata autentica con chi vuole capire come la Regione incide davvero sulla vita di ogni giorno.
"Voglio spiegare in modo chiaro e accessibile - dichiara Andrea Ferri- cosa può fare la Regione per migliorare la vita delle persone.
La politica deve tornare a parlare con i cittadini, non sopra di loro."
Il primo episodio, "Chi è Andrea Ferri e cos'è la Regione", introduce il percorso personale e umano del candidato, raccontando la sua storia e la sua idea di politica: concreta, partecipata e radicata nel territorio.
I successivi episodi approfondiranno i temi centrali del programma, in un linguaggio semplice, diretto e lontano dagli slogan.
"Ferri in Pillole" sarà online ogni settimana. Disponibile su:
Facebook: https://shorturl.at/QY0d0
Instagram: https://shorturl.at/aqSEY
TikTok: https://shorturl.at/3Usnw
YouTube: https://shorturl.at/yDdGZ
Un format agile e diretto, pensato per raccontare – in pochi minuti – temi, proposte e visioni per una Regione più vicina ai cittadini.
In ogni episodio, Andrea Ferri affronta con tono semplice e concreto le grandi sfide della nostra terra: formazione, lavoro, trasporti e turismo.
Non un monologo politico, ma una chiacchierata autentica con chi vuole capire come la Regione incide davvero sulla vita di ogni giorno.
"Voglio spiegare in modo chiaro e accessibile - dichiara Andrea Ferri- cosa può fare la Regione per migliorare la vita delle persone.
La politica deve tornare a parlare con i cittadini, non sopra di loro."
Il primo episodio, "Chi è Andrea Ferri e cos'è la Regione", introduce il percorso personale e umano del candidato, raccontando la sua storia e la sua idea di politica: concreta, partecipata e radicata nel territorio.
I successivi episodi approfondiranno i temi centrali del programma, in un linguaggio semplice, diretto e lontano dagli slogan.
"Ferri in Pillole" sarà online ogni settimana. Disponibile su:
Facebook: https://shorturl.at/QY0d0
Instagram: https://shorturl.at/aqSEY
TikTok: https://shorturl.at/3Usnw
YouTube: https://shorturl.at/yDdGZ