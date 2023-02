Michele Ragno, attore barlettano, recita in “Le indagini di Lolita Lobosco”

andrà in onda il quinto episodio della fiction che sta appassionando milioni di telespettatori, "La serie tv è ambientata a Bari e vede protagonista Lolita, vicequestore interpretato da, che torna nella sua città per dirigere una squadra di soli uomini. In un mondo governato da maschi, Lolita sceglie di restare se stessa senza reprimere il suo fascino, anzi usa queste doti per affermarsi e combattere i pregiudizi.interpreterà, uno dei protagonisti fondamentali della puntata. L'artista barlettano ha già recitato di recente in altri successi: in "" interpretando l'assistente di Aldo Moro, e inQuesti sono solo alcuni dei suoi lavori che l'hanno portato nel 2021 a vincere, che gli ha permesso di partecipare al festival di Venezia coronando così uno dei suoi più grandi sogni.Un ragazzo barlettano spinto dalla sua passione, che però rimane fedele alla sua amata Puglia.Per saperne di più abbiamo fatto qualche domanda a Michele.«Come le cose più belle, l'incontro con la recitazione è avvenuto per caso (o per fortuna), fra i banchi di scuola alle elementari. Un giorno una maestra mi ha accompagnato al corso pomeridiano di teatro organizzato dalla scuola; lì ho conosciuto un'insegnante che mi ha fatto innamorare del palcoscenico, del Teatro e le sue regole. La fortuna di cui parlo è quella di aver incontrato la maestra Mena, la maestra Tonia, la maestra Giovanna e il prof Brescia, a cui sempre sarò grato. Sono stati educatori capaci di ascoltare. Loro mi hanno accompagnato sul palcoscenico e lì ho trovato il mio spazio. La mia famiglia mi ha sempre supportato e, cosa importante, mi ha preso sul serio quando col passare degli anni quel gioco del pomeriggio cominciava a diventare più significativo per me».«Sembrerà strano, ma cerco di non essere vicino né lontano ai personaggi che incontro. Quello che faccio è adottare il loro punto di vista, senza giudizio. Prendono vita perché sono io a prestargliela per il tempo che serve. Allo stesso tempo penso che i personaggi abbiano sempre a che fare con l'attore che li interpreta. E' un fatto inevitabile. D'altronde il personaggio esiste perché l'attore indossa i suoi vestiti. Ma forse un giorno darò un'altra risposta a questa domanda. Oggi è così!».Il lavoro con Luisa Ranieri è stato costruttivo. C'era una grande attenzione alle dinamiche fra i nostri personaggi, ai nostri dialoghi. Tutto questo ha reso il lavoro vivo, anche più impegnativo! Ritornando ai punti in comune con i personaggi, non posso dare anticipazioni ma se devo dare una risposta più netta a questa domanda, posso dire che io e Paolo Sisti non siamo molto "vicini"».