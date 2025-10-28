Manifesti abusivi contro De Santis, la ferma condanna del PD BAT: "Gesto vile"

«Alla prepotenza e all'illegalità noi rispondiamo con un SORRISO!

Questi manifesti sono la prova evidente che la nostra presenza sta dando fastidio a poteri che sono consolidati sul territorio, quegli stessi poteri che vogliamo scardinare.

Questo non è il primo segnale di insofferenza e non sarà probabilmente l'ultimo. Quei manifesti, abusivi e affissi illegalmente, che ho segnalato alla Questura della Bat, sono lo strumento di chi non ne ha altri e che non ha avuto neppure il coraggio di firmarli, di metterci la faccia, come invece stiamo facendo noi nella Bat, ogni giorno.

Queste affissioni, però, ci danno anche la possibilità di dire che stiamo facendo la cosa giusta, perché siamo qui per non svendere la BAT agli interessi del "potente di turno" ma siamo qui per difendere il territorio da nuove discariche, dalla cementificazione selvaggia delle città, per difendere i comuni Murgiani dall'isolamento e per costruire il futuro dei giovani della Bat.

Siamo qui per riportare al centro della politica l'impegno per le persone, per la comunità e non, come è stato finora, per sé stessa.

Siamo qui per dire basta ai ricatti. Noi siamo al servizio delle persone, dei cittadini e delle cittadine, e in questa campagna elettorale denunceremo ogni distorsione e ogni illegalità.

Quei manifesti sono la conferma e la dimostrazione che avevamo ragione e che stiamo lavorando bene e continueremo a farlo».

Ildella BAT esprime sdegno e ferma condanna per i manifesti vergognosi e offensivi apparsi contro il segretario regionale. "Si tratta di manifesti abusivi, illegali e non firmati, perché chi li ha affissi evidentemente si vergogna di mettere la propria firma sotto accuse tanto infondate quanto meschine. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto politico e democratico e che rientra purtroppo nei metodi intimidatori propri di chi tenta di usare la campagna elettorale per avanzare rivendicazioni meschine e di stampo personalistico, che assolutamente non appartengono alla nostra comunità", è quanto dichiarato da Dario Parrini, Commissario del Partito Democratico della BAT e i segretari dei circoli PD della BAT .non ha bisogno di difese: la sua storia, il suo impegno costante e la sua presenza in ogni angolo della Puglia — senza distinzione di province — parlano per lui. Negli anni, De Santis ha lavorato con dedizione e spirito di servizio in tutte le province, compresa la BAT, rappresentando al meglio i valori dele la volontà di costruire una comunità più giusta, solidale e inclusiva. Il Partito Democratico è e resterà una forza aperta, pluralista, rispettosa del confronto e delle persone, decisa a portare avanti una politica basata non sugli scontri di bassa lega ma sulla pulizia e sui contenuti", aggiungono."Rifiutiamo la logica della rissa e della macchina del fango e condanniamo con fermezza ogni tentativo di inquinare il dibattito politico con attacchi personali e strumentali. Dopo questo episodio continueremo la nostra campagna elettorale a testa ancora più alta e con grande forza e convinzione nelle capacità e nel radicamento territoriale di tutti i nostri candidati. A Domenico va la piena solidarietà e il sostegno convinto di tutta la comunità democratica della BAT", così concludono.