Marcello Lanotte e Francesco La Notte
Politica

Nuovo ospedale del Nord Barese, Forza Italia: «Fanno a gara a salire sul carro nonostante non ci siano vincitori»

La nota di Marcello Lanotte e Francesco La Notte

Barletta - lunedì 2 marzo 2026 12.34 Comunicato Stampa
Di seguito si riporta la nota del consigliere regionale Marcello Lanotte e del responsabile del dipartimento Economia di Forza Italia Puglia, Francesco La Notte:

Basterebbe fare una ricerca veloce per ricostruire le posizioni di tutti sul nuovo Ospedale del Nord Barese. Si potrà notare agevolmente come anche chi negli anni ha assunto posizioni ignave per non appalesare la propria contrarietà, ora si slanci in goffe e incoerenti operazioni sull'avanzamento dell'iter, addirittura appuntandosi medaglie che non gli spettano.

In verità, l'iter burocratico riprese solo grazie al già consigliere regionale Francesco La Notte, che nel 2021 richiese un'audizione in Commissione. Fu quella l'occasione per spronare la Regione Puglia a riprendere il filo del scorso che, come dichiararono i direttori delle Asl Bari e Bat, era fermo all'individuazione del terreno su cui costruire l'opera. La Notte ha portato avanti un lavoro importante per la realizzazione dell'ospedale e questa è cronaca: ci sono tantissime note stampa e atti che ne raccontano l'impegno in questa direzione.

Adesso, è opportuno che tutti facciano da pungolo per accelerare i tempi, anziché procedere in sterili esercizi di auto celebrazione.

  • Nota politica
