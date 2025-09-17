spot liceo “Cafiero” di Barletta
Scuola e Lavoro

Lo spot vincente del Liceo "Cafiero" di Barletta arriva nei cinema della provincia

Dal 22 settembre proiezione nelle multisale BAT dello spot sulla sicurezza sul lavoro

Barletta - mercoledì 17 settembre 2025 12.29 Comunicato Stampa
Lo spot sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico Statale "Carlo Cafiero" di Barletta e vincitore del concorso "BATtiamo gli infortuni sul lavoro", sarà proiettato per un mese, a partire dal prossimo 22 settembre, prima di ogni spettacolo nelle sale cinematografiche "Multisala Paolillo" e "Opera" di Barletta, "Roma Multisala" di Andria e "Politeama Italia" di Bisceglie.

Il concorso "BATtiamo gli infortuni sul lavoro" è un progetto promosso dalla Prefettura di Barletta Andria Trani in collaborazione con la direzione regionale Inail Puglia, il circuito dei cinema della provincia aderenti all'A.N.E.C., Cgil, Cisl, Uil e Confindustria Bari e Bat, nell'ambito delle attività del Tavolo provinciale dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono cinque gli istituti scolastici del territorio che vi hanno partecipato, sotto la guida del regista Francesco Delvecchio e sulla base di appositi incontri tematici curati dall'Inail: agli studenti vincitori del Liceo "Cafiero" di Barletta sono stati conferiti una targa, un francobollo celebrativo donato dall'Inail ed un premio in denaro finanziato con fondi messi a disposizione da Confindustria Bari e Bat, da utilizzare per progetti sul tema della sicurezza.

Gli studenti degli altri cinque istituti partecipanti ("Colasanto" e "Jannuzzi" di Andria, "Cassandro Fermi Nervi" di Barletta e "Einaudi" di Canosa di Puglia) hanno ricevuto una targa con menzione ed il francobollo celebrativo.

"Nei cinema della provincia aderenti all'Anec sarà possibile apprezzare il lavoro fatto con passione e creatività dai ragazzi del Liceo Cafiero di Barletta su un tema delicato ed attuale quale la sicurezza sui luoghi di lavoro – ha dichiarato il Prefetto Silvana D'Agostino. Dal costante monitoraggio del fenomeno effettuato nei tavoli prefettizi abbiamo rilevato una diffusa scarsa conoscenza delle normative di settore, anche per la limitata consapevolezza sui rischi correlati. Per questo motivo, abbiamo deciso di provare ad incidere sull'atteggiamento culturale, cominciando dai più giovani, intesi quali futuri lavoratori e datori di lavoro".

Lo spot del "Cafiero" utilizza immagini semplici ma dal grande impatto emotivo ed è in grado di arrivare al cuore e alla mente del pubblico per l'efficacia narrativa e la qualità comunicativa.
Dal 22 settembre prossimo, quindi, andare al cinema sarà anche occasione per riflettere sull'importanza della prevenzione.
  • Cinema
