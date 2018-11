Lavoratori della provincia Bat, monta la rabbia dei sindacati

Non solo sono in attesa che il contratto decentrato per l'anno 2017 e 2018 venga sottoscritto e le progressioni economiche orizzontali attivate ma anche, paradossalmente, di un semplice incontro. L'ultimo, infatti, non si è tenuto perché i rappresentanti dei lavoratori al tavolo della delegazione trattante hanno aspettato che un rappresentante dell'ente arrivasse ma dopo un'ora hanno capito che nessun tavolo si sarebbe mai tenuto per mancanza di una delle parti, ovvero della Provincia. Le organizzazioni sindacali discrivono una lettera al Presidente, Nicola Giorgino, al Presidente della delegazione trattante, al dirigente del settore finanze ed a quello del personale per denunciare, ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, quanto siasottolineando come "la Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia ha espresso un parere diametralmente opposto alla posizione assunta dall'ARAN con un presunto parere, non ancora ufficiale, individuando i tre presupposti per l'erogazione delle risorse, ossia la costituzione di un fondo per le risorse decentrate, la certificazione di detto fondo da parte dell'organo di revisione e la tempestiva assegnazione degli obiettivi ai dipendenti. In ogni caso, come già evidenziato, le sentenze richiamate dalla deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 236/2016 sono del tutto estranee alla sottoscrizione del contratto decentrato 2017".Fatta tale doverosa premessa, i sindacati ritengono e ribadiscono come non vi sia "ragione alcuna per cui debba rinviarsi la stipula del Contratto Decentrato 2017 all'esito del parere (ancora in fase di formulazione) da parte dell'Ente Provincia alla Corte dei Conti per la Puglia, atteso che, risulta nominata la delegazione, fornite le direttive dell'organo politico e costituito il fondo per la produttività anno 2017 e convocata la delegazione trattante il giorno 19 settembre scorso senza che fossero rappresentate problematiche pregiudizievoli all'avvio della trattativa". "Chiediamo che si provveda con estrema urgenza l'attivazione delle progressioni economiche orizzontali, bloccate dall'anno 2010, che debbono concludersi come da CCNL 2016/2018 del 21/05/2018 entro e non oltre il 31.12.2018 e la predisposizione degli atti nonché l'avvio di tutte le procedure finalizzate alla sottoscrizione del Contratto Decentrato 2018", commentano. In riferimento, inoltre, a quanto comunicato nella missiva del 05 ottobre scorso ovvero che "sciolti i dubbi per l'anno 2017 in maniera conseguenziale si procederà con sollecitudine alla definizione dell'iter procedimentale per l'esercizio 2018" Fp Cgil, Cisl Fpl, Uil Fpl, Diccap e le Rsu sottolineano che la sottoscrizione del Contratto Decentrato 2018 entro il 31/12/2018, ovvero nell'esercizio di riferimento, risulta finalizzata ad evitare le problematiche per cui proprio il Presidente della delegazione richiede parere alla Corte dei Conti relativamente al Contratto Decentrato 2017 la cui stipula non risulta in alcun modo pregiudizievole alla sottoscrizione di quello relativo al 2018.chiariscono i sindacati che per queste ragioni "diffidano il Presidente della delegazione trattante alla convocazione con la massima urgenza della stessa per la sottoscrizione del contratto decentrato relativo all'anno 2017 ed invitano il Presidente della Provincia Giorgino ad adottare gli atti di propria competenza al fine di garantire la sottoscrizione del Contratto Decentrato 2018 con le relative Progressioni orizzontali entro il 31/12/2018".