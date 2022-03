La Puglia e le Asl al fianco dell'Ucraina: oggi parte un carico di farmaci

La crisi Ucraina è stata anche al centro della Conferenza delle Regioni e Province autonome convocata in seduta straordinaria. Procede spedita, intanto, la macchina organizzativa della Regione Puglia, con il Dipartimento regionale Promozione della Salute, la Protezione civile, le Asl pugliesi e là farmacie, impegnata nella raccolta e invio di farmaci e presidi sanitari da donare all'Ucraina.La Regione ha prontamente aderito alla richiesta di assistenza umanitaria avviata dal Dipartimento Nazionale di protezione civile. Sabato, il vice capo di gabinetto, Domenico De Santis, e il dirigente della Sezione Protezione civile Puglia, Nicola Lopane, hanno partecipato alla riunione con il Prefetto e l'Anci per coordinare al meglio l'attività di selezione, raccolta e trasferimento del materiale. Ieri le Asl pugliesi, con il supporto della Protezione civile regionale per la parte logistica, dopo una ricognizione dei farmaci a basso rischio di dotazione e dei presìdi ospedalieri presenti in magazzino, hanno già inviato il carico nel polo logistico di Modugno.Questa mattina due mezzi della colonna mobile della Protezione civile, coadiuvati da due farmacisti volontari, raggiungeranno la sede di stoccaggio abruzzese, dove c'è il centro di smistamento allestito dal Dipartimento della protezione civile per il Sud Italia. Si tratta di antibiotici, antinfiammatori sedativi, ma anche siringhe, aghi cannula, idratanti, soluzioni elettrolitiche.«Ringrazio tutti i volontari – ha dichiarato il presidente Emiliano - le aziende del servizio sanitario regionale e le farmacie che si sono attivati sin da subito. Continueremo a tenere alta l'attenzione, mettendo in campo ogni azione di aiuto per affrontare questa nuova e grave emergenza».