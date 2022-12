La presentazione del podcast "La porta del Levante"

«Raccontare un territorio attraverso la vita degli uomini straordinari che ci sono nati o che lo hanno abitato, che ci hanno operato e che ne hanno forgiato l'identità: questa è la sfida di "La porta del Levante", il podcast presto disponibile su tutte le piattaforme di audio streaming che sarà presentato Martedì 20 Dicembre alle ore 17:30 nelle suggestive sale del Lapidarium presso il Castello di Barletta.San Nicola, Gioacchino Murat, Aldo Moro, Bona Sforza e, naturalmente, Federico II di Svevia, protagonista del primo episodio: cinque personaggi dalle vite e vicende strabilianti che hanno solcato la terra di Puglia fino a plasmarla. Non si tratta di lasciare una traccia, ma di determinare l'identità di un territorio: ciascuno di questi personaggi - come ci svelerà Michele D'Innella, podcaster pugliese in grande ascesa, con oltre 500 mila ascolti su Spotify, premiato come "Rising Star" agli Italian Podcast Awards, autore e interprete di questa produzione - ha generato la Puglia che siamo.Coprodotto da Likeabee Creative Company, società di comunicazione e digital marketing pugliese impegnata nella creazione e distribuzione di contenuti digitali multipiattaforme, "La porta del Levante" sarà un nuovo speciale strumento per divulgare e condividere la storia della nostra splendida terra, ma anche incuriosire e intrattenere con la cultura. Portare agli oltre 10 mln di ascoltatori attivi in Italia uno spaccato insolito, ma determinante della vita di Puglia è la sfida più stimolante per gli attori di questo lavoro.La presentazione avrà luogo a Barletta, nella Puglia imperiale, nel Lapidarium dove è conservato quel che si ritiene essere l'unico busto al mondo a rappresentare la figura di Federico II e sará affidata allo Storyteller Giacomo Giaquinto, che insieme all'autore Michele D'Innella, e alla guida turistica Alessandro Cascella guiderà i presenti lungo un percorso innovativo e dinamico. Preziosa sarà la presenza dello Storico Victor Rivera Magos che darà alcuni brevi cenni storici sulla figura di Federico II di Svevia.Perché la Puglia va ballata, va assaggiata, ma la Puglia va anche ascoltata. È un fotogramma indelebile, un sapore che mai si può dimenticare, una storia ancora tutta da raccontare».