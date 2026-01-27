"La Corsa di Miguel"
"La Corsa di Miguel": domani a Barletta il seminario di presentazione del progetto

Un'attività tesa a divulgare i valori e l' importanza dello sport nella vita quotidiana

Barletta - martedì 27 gennaio 2026 11.12 Comunicato Stampa
Si svolgerà mercoledì 28 gennaio a Barletta, il seminario di presentazione del progetto "La Corsa di Miguel". Con quest'ultimo incontro si conclude la serie di tale attività fatta in 24 scuole di tutta la provincia BAT.

Lo stesso è teso a divulgare i valori e l' importanza dello sport nella vita quotidiana. "La Maratona", nata nel 1896 alle prime Olimpiadi moderne di Atene, ispirata dalla leggenda di Filippide, è il tema scelto, in occasione dei 130 anni di questa specialità, che sarà al centro dell'incontro con tutti gli alunni dell' Istituto Comprensivo Musti-Dimiccoli e avrà come relatore, l' ideatore di questa straordinaria progettualità, Valerio piccioni, giornalista con una lunga esperienza alla Gazzetta dello Sport.

Lo stesso sarà accompagnato da Antonio Rutigliano, delegato provinciale Coni e da Maria Assunta Paolillo, fiduciario comunale CONI. Il progetto ha una chiara valenza nazionale. Non è solo una gara podistica romana, ma un progetto culturale, educativo e sportivo riconosciuto a livello nazionale, per diversi motivi: coinvolge scuole di tutta Italia, non solo del Lazio, è promosso in collaborazione con MIUR/Ministero dell'Istruzione, FIDAL e CONI, unisce sport, memoria, diritti umani e cultura e temi di interesse Nazionale.

È diventato un modello replicato anche in altre città e contesti richiama ogni anno migliaia di partecipanti da diverse regioni italiane

Per questo viene spesso considerato un progetto di educazione civica e sportiva di respiro nazionale mentre in Puglia è stato coinvolto anche l'ufficio Scolastico Regionale ( prof. Maria Montrone) e Provinciale con il supporto della prof. Assuntela Messina.

La storia della Corsa di Miguel ha avuto inizio il 9 gennaio 2000, una data molto significativa. Infatti l'8 gennaio del 1978 Miguel Sanchez, podista e poeta argentino, venne rapito da un commando paramilitare, diventando uno dei quasi 30.000 deseparecidos, vittime della dittatura.

Organizzata dal Club Atletico Centrale, in collaborazione con diversi Enti e partners commerciali, la 1^ Edizione vide la partecipazione di 1500 runners, fino ad arrivare agli oltre 15.000 nella edizione svoltasi domenica 18 gennaio a Roma.

Il seminario si svolgerà presso la palestra dell' Istituto Musti-Dimiccoli dalle ore 11,
parteciperanno la Dirigente Loretta Lionetti, la referente delle attività motorie Francesca Graniero, la coordinatrice delle classi IV Antonella Melaccio e la docente funzione strumentale Mariangela Dibenedetto
