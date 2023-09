Ricorre quest'anno l'80° anniversario della resistenza all'occupazione tedesca di Barletta avvenuta dal 12 al 24 Settembre del 1943.In particolare martedì 12 Barletta ricorderà l'eccidio dei vigili urbani e dei netturbini da parte delle forze di occupazione tedesca.Le celebrazioni prenderanno il via alle 9,30 presso il Castello con gli onori militari ai soldati caduti. Seguirà la celebrazione della Santa Messa presso la Basilica del Santo Sepolcro. Alle ore 11,30 sono previsti gli onori militari presso il Palazzo di Città con il corteo che sfilerà verso Piazza Caduti dove verranno posate corone al Monumento che ricorda le vittime di tutte le guerre e al bassorilievo che commemora i martiri della brutalità nazista.Sempre il 12 Settembre, proprio per ricordare quel tragico momento per la città, con inizio alle ore 18,00 presso la sala "Palumbieri" del Castello, si terrà un convegno promosso dall'ANPI BAT con il patrocinio dell'Ente civico, al quale parteciperanno il presidente dell'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea Vito Antonio Leuzzi, il responsabile dell'area centro-sud dell'ANPI Vincenzo Calò e il coordinatore ANPI Puglia Pasquale Marino.