Interventi su reti idriche, fognature e depuratori, oltre 9 milioni per la Bat

"Nell'ambito degli interventi su reti idriche, fognature e depuratori, la Regione Puglia ha destinato alla provincia di Barletta-Andria-Trani una cifra pari a circa 9 milioni e mezzo di euro. Un investimento importante e fondamentale dal punto di vista del risparmio e della tutela dell'ambiente". Così il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale, Filippo Caracciolo."Le risorse destinate alla Bat – spiega Caracciolo – si inseriscono nel contesto dei 300 milioni impiegati dalla Regione per un lavoro storico che sta portando all'ammodernamento delle reti per ridurre le perdite e alla riqualificazione dei depuratori. Gli interventi si concentrano sui sistemi di depurazione al fine di garantire alla nostra regione il mare più pulito d'Italia e permettere il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura e non solo"."Entrando nel dettaglio – aggiunge il presidente del gruppo Pd – 3.920.000,00 di euro è la cifra stanziata per il potenziamento dell'impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia, 2.686.436,93 quella destinata all'adeguamento del depuratore di Bisceglie alle norme sul riutilizzo delle acque reflue. Per la stessa motivazione sono stati destinati rispettivamente 1.751.417,17 euro, 1.162.092,19 euro e 901.053,01 euro per i depuratori di Barletta, Andria e Trani"."Andiamo avanti – conclude Caracciolo – verso il raggiungimento di un risultato che porterà vantaggi al territorio sia dal punto di vista ambientale che da quello economico".