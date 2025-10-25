Ruggiero Passero
Ruggiero Passero
Politica

Inaugurazione del comitato elettorale di Ruggiero Passero, candidato lista Per la Puglia

Appuntamento domani alle 10.30 in via Ferdinando D'Aragona 147

Barletta - sabato 25 ottobre 2025 19.00
Un luogo aperto, di incontro e di idee, dove costruire insieme il futuro della nostra BAT. Domenica 26 ottobre alle 10.30 in via D'Aragona 147, Ruggiero Passero, candidato della lista Per la Puglia con Decaro Presidente, inaugurerà il suo comitato elettorale.

"Vi aspetto per condividere un caffè, un sorriso e un impegno comune. 𝗣𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮, 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮".
  • Ruggiero Passero
L'assessore Ruggiero Passero si dimette, ancora caos in consiglio comunale Ieri in aula il resoconto delle attività di Bar.S.A., tra rinnovi e contese
Centri raccolta rifiuti, «importanza strategica, non ci sottrarremo al confronto» Nota congiunta del sindaco Cannito e dell'assessore all'ambiente Ruggiero Passero
Ancora rifiuti abbandonati sulla litoranea di Barletta, Passero: «Ti beccheremo» L'assessore all'Ambiente denuncia: «Ti prenderemo e faremo di tutto per far sì che questo scempio non accada mai più»
Super delega per il vicesindaco Cefola. Anche Passero potrebbe fare il pieno Il sindaco Cannito ha firmato il decreto di nomina. Intanto sarebbe in corso una trattativa anche con l'assessore Ruggiero Passero
Potature non autorizzate a Montaltino, estraneo il Comune di Barletta Il circolo Legambiente Barletta ha segnalato la vicenda agli uffici. Risponde l'assessore all'ambiente Passero
Giornata nazionale degli alberi, a Barletta saranno piantati oltre 20 arbusti In tutti questi appuntamenti i protagonisti saranno gli alunni delle scuole di Barletta
Nuova vita ai rifiuti, ScartOff di Barletta presenta il progetto "Loop" L'associazione culturale ScartOff parteciperà alle "Giornate Ecologiche 2019"
Pulizia delle spiagge, Passero :«Una domenica da ricordare» L'assessore all'ambiente orgoglioso dei suoi concittadini
