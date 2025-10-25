Politica
Inaugurazione del comitato elettorale di Ruggiero Passero, candidato lista Per la Puglia
Appuntamento domani alle 10.30 in via Ferdinando D'Aragona 147
Barletta - sabato 25 ottobre 2025 19.00
Un luogo aperto, di incontro e di idee, dove costruire insieme il futuro della nostra BAT. Domenica 26 ottobre alle 10.30 in via D'Aragona 147, Ruggiero Passero, candidato della lista Per la Puglia con Decaro Presidente, inaugurerà il suo comitato elettorale.
"Vi aspetto per condividere un caffè, un sorriso e un impegno comune. 𝗣𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮, 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮".
