In Puglia una casa vacanze su due è irregolare, le indagini della Finanza

Puglia, Toscana e Lazio: ecco il podio delle tre regioni che si "distinguono" nella poco edificante classifica delle case vacanza affittate in maniera irregolare o poco chiara. I dati emergono dalle indagini della Guardia di Finanza, riprese dal Sole 24 Ore, sui proprietari di seconde o terze case in luoghi di villeggiatura (mare, montagna e città d'arte): quasi il 50% dei casi è risultato non essere a norma.Dagli 895 controlli effettuati, 539 sono le strutture risultate irregolari, e tra queste sono 450 quelle affittate completamente a nero.L'indagine è iniziata a metà giugno: a oggi sono 2.187 venditori abusivi, ovvero coloro che non hanno mai fatto richiesta di licenza, o non hanno mai messo il fisco al corrente della loro attività commerciale o che non hanno mai messo a regime i registratori di cassa.Durante l'estate sono stati sottoposti a sequestro ben 9 milioni e mezzo di prodotti contraffatti, con una media di 210.000 al giorno. Sono state in totale 761 le persone persone denunciate, mentre sono state scoperte 15 tra fabbriche e depositi clandestini.