Il ministro Lamorgese a Barletta, solenne cerimonia per le forze dell'ordine

Giornata storica per la sicurezza nella provincia Barletta-Andria-Trani: sul territorio arrivano i presidi provinciali delle forze dell'ordine, rispettivamenteAlla presenza del Ministro degli Internila giornata è iniziata ad Andria, con la tanto attesa inaugurazione alle 10 di questa mattina della nuovaA seguire è stato inaugurato ilPresenti a Barletta le massime cariche istituzionali del territorio, incluso il prefetto della provincia Bat, il sindaco di Barletta, il presidente della Regione Puglia, i senatori barlettani, l'onorevolee numerosi esponenti politici e non solo, che in prima persona hanno preso parte a questo giornata storica per il nostro territorio.All'arrivo della ministra Lamorgese l'accoglienza inall'esterno della sede della Guardia di Finanza è avvenuta con il picchetto d'onore e la commemorazione ai Caduti con la deposizione di una corona d'alloro con tricolore.ha dichiarato il ministro nellache si è svolta alle 13 nella sala riunioni della Prefettura di Barletta. «Siamo tutti qui a celebrare una giornata in cui abbiamo garantito alla collettività in tre città importanti co-capoluogo, ognuna di esse con un presidio di sicurezza».Ad aprire la conferenza è stato il prefettoche ha sottolineato il «lavoro di squadra eccezionale e il grande senso di responsabilità da parte di tutti, nonostante il particolare periodo di difficoltà legato alla pandemia. Oggi è una giornata importante per la provincia - e ha poi continuato -, con un risultato tanto atteso dal territorio». Ha espresso ringraziamenti ai vertici delle forze di polizia di Bari e Foggia che in questi anni hanno gestito questa parte di territorio evidenziandone i «successi investigativi e le brillanti operazioni».Ha preso la parola il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armatache ha parlato di «territorio di grande effervescenza operativa» rimarcando anche lui l'importanza della giornata per la Guardia di Finanza, che con il nuovo comando provinciale si dota anche di uno specifico nucleo di polizia economico-finanziaria. «Non si tratta di un aspetto solo coreografico, ma di profonda sostanza - ha commentato a seguire il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata- questo è un territorio ricco e significativo, ma anche attrattivo per varie forme di criminalità». «Per noi è importantissima la prossimità, l'essere vicini al territorio» sono state le parole del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, che ha evidenziato come la giornata di oggi abbia una «valenza di ripartenza e rilancio».In chiusura il ministro Lamorgese ha fatto riferimento alla richiesta di ampliamento dell'organico, rimarcando l'importanza di godere oggi di questi importanti risultati raggiunti e sottolineando l'attuale presenza ditra tutte le forze di polizia. E ha infine concluso: