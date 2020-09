Il Ministro Boccia a Trani: «Chi non vota Emiliano aiuta Salvini e Meloni»

Social Video 4 minuti Francesco Boccia: «Fitto ci presenta una Puglia che abbiamo conosciuto» Cosimo Giuseppe Pastore

«Chi non vota Emiliano in Puglia, finisce per aiutare Salvini e Meloni. Lo dico soprattutto agli elettori del Movimento 5 Stelle: rispettiamo le candidature al Consiglio regionale, ma per il presidente».È intervenuto così il Ministro per gli Affari regionali,, in visita ieri apresso il comitato elettorale della candidata al Consiglio regionale pugliese(PD). Stando ai sondaggi, in Puglia potrebbe esserci un, gli elettori delche, esercitando ilal quale Emiliano ha fatto appello negli ultimi giorni, favorirebbero la vittoria del centrosinistra, nonostante ladifenda la sua candidatura.«Capisco – ha detto Boccia – il nervosismo della candidata Laricchia che ogni cinque parole ne dedica quattro, di offese, ad Emiliano e ogni tanto offende tutto il Pd, ma voglio dirle che il Partito Democratico è il partito con il quale il suo movimento sta governando il Paese».Fino ad oggi si è sperato in unin sostegno di Emiliano, ma il rischio che il Governo correrebbe in caso di vittoria del centrodestra sembra stia facendo restare defilato il Presidente del Consiglio. «Non tiriamo per la giacca il Presidente del Consiglio – la risposta del Ministro Boccia – Il premier con noi ha costruito una nuova stabilità in Italia e una nuova unità europea. Sono tutti valori politici che vogliamo difendere e che non possono essere distrutti sull'altare di alcune scelte territoriali sbagliate»., ha voluto evidenziare il Ministro Boccia,in cui le politiche di Salvini non troverebbero terreno fertile: «Questo modo di concepire la politica non abita in Puglia, non ha mai vissuto qui. Il confronto è sul futuro della Puglia, non sul passato.».L'auspicio che proviene dal Partito Democratico, allora, è quello di. «Debora – ha detto Francesco Boccia della Ciliento – è abituata a dar la mano a chi rimane indietro ed è un po' il simbolo della nostra campagna elettorale».«Con Amedeo Bottaro – ha aggiunto Boccia, riferendosi alle elezioni amministrative a Trani – la città di Trani ha vissuto un nuovo risorgimento».