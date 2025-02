Il garante dei minori della Regione Puglia nella "Stanza divina" contro il bullismo

In occasione della giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, domani 7 febbraio a partire dalle ore 9 alcune classi dell'Istituto Comprensivo Pietro Mennea, diretto dal dirigente scolastico Gabriella Catacchio, visiteranno La Stanza Divina, donata dal Questore della provincia di Barletta-Andria-Trani dott. Alfredo Fabbrocini, nel Commissariato diPubblica Sicurezza di Barletta, unica sede in Puglia. Occasione importante per i ragazzini e le loro insegnanti per affrontare il fenomeno, purtroppo di strettissima attualità, in maniera concreta e reale.Incontreranno assistenti sociali, psicologi e avvocati impegnati nel progetto di Divine del Sud e Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidio. In programma anche la testimonianza diretta di una vittima di bullismo.Prima della visita, nella sede del Giudice di Pace, gli alunni avranno modo di parlare con il dott. Ludovico Abbaticchio, Garante dei Diritti dei Minori della Regione Puglia, per dare un segnale istituzionale forte e significativo ai più giovani, in fatto di sicurezza e tutela delle persone che si rivolgono alla Stanza Divina - Osservatorio Violenza e Suicidio, e ai suoi professionisti. Alla giornata di sensibilizzazione parteciperanno tra gli altri, la presidente regionale della Stanza Divina - Osservatorio Violenza e Suicidio Agata Oliva, la presidente di Divine del Sud Francesca Rodolfo, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, l'assessore ai servizi sociali Annamaria Riefolo e il vice questore della provincia di Barletta-Andria-Trani, Francesca Falco.