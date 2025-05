Ospiti a Barletta Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele, vittima innocente di mafia

Prosegue l'impegno della Stanza Divina istituita nel Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta. Lo sportello di ascolto e supporto per la tutela delle vittime di reato e la prevenzione dei gesti suicidari, dopo i recenti fatti di cronaca che si sono verificati in città e sul territorio, entra nelle scuole e grazie al protocollo firmato con la Questura della provincia di Barletta-Andria-Trani, il Comune di Barletta, la provincia Bat e l'Asl Bat, offre assistenza psicologica e legale gratuita a chi ne ha bisogno, in completo anonimato.Ospiti della seconda tappa delle giornate di sensibilizzazione e formazione contro ogni tipo di violenza, dal titolo "La Stanza Divina contro il disagio dei giovani", Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele, vittima innocente di mafia, morto a soli 15 anni la notte del 12 luglio 2001, a Bari Vecchia, coinvolto per errore in una sparatoria tra i clan Capriati e Strisciuglio, a pochi passi da casa sua dove i genitori lo aspettavano per mangiare una pizza insieme. «Sono trascorsi 24 anni da quel maledetto giorno. Ogni anno scandito dall'impegno trascorso nelle piazze, nelle sedi delle associazioni, nelle scuole di tutta Italia, a parlare ai giovani della nostra storia, per far sì che mai più nessuno finisca tra le mani della mafia» - ha spiegato Pinuccio Fazio che insieme a sua moglie Lella, privati del bene più caro, da oltre 20 anni mantiene alta la fiamma della speranza e della rivincita sulla mafia. L'appuntamento è per il prossimo 19 maggio a partire dalle ore 9.30 nel teatro della scuola secondaria di primo grado "Ettore Fieramosca" di Barletta.«Un momento importante per i nostri giovani ha detto la presidente della Stanza Divina - Osservatorio Violenza e Suicidio, avv. Agata Oliva. Siamo convinti che è sempre meglio farlo attraverso esempi importanti e non solo con le parole degli adulti che spesso rimangono inascoltate. Pinuccio e Lella sono ormai delle istituzioni antimafia, preziosi per i nostri giovani. Dobbiamo lavorare insieme per educare i nostri ragazzi sui pericoli di queste forme di violenza, promuovendo il rispetto e la tolleranza». Al convegno moderato dalla presidente regionale de La Stanza Divina, avv. Agata Oliva, interverranno il Questore della provincia Bat, dott. Alfredo Fabbrocini e il referente di Libera Puglia, Don Angelo Cassano.I saluti sono affidati al dirigente scolastico prof. Francesco Messinese e alla presidente di Divine del Sud cav. Francesca Rodolfo, promotrice del progetto.