Il Festival Beer approda a Giovinazzo

Dal 19 al 21 settembre si terrà il festival dedicato al luppolo nel segno della tipicità pugliese

Le birre pugliesi, artigianali e le selezionate straniere saranno le protagoniste del Giovinazzo Festival Beer che si terrà al Lungomare Marina Italiana - Località Trincea a Giovinazzo il 19 -20 e 21 settembre 2025.

Le Ricette tipiche che si sposano con la natura, far riscoprire il lungomare di Giovinazzo in una veste ricca il tutto ispirato alle birre della Baviera e alle artigianali; questo è l'obiettivo del Giovinazzo Festival Beer organizzato dall'associazione Spirito Libero, con il supporto del Comune di Giovinazzo.

Una tre giorni intesa come una vera e propria festa di fine estate per poter godere del mare e delle sue essenze pensata per le famiglie, per i giovani, per i bambini e per gli appassionati del luppolo.

Numerose le etichette presenti, non mancherà l'attenzione agli intolleranti al glutine e alla zero alcol, dieci concerti (tre per ogni sera) street food, artigianato locale e molteplici le attività ristorative coinvolte, sotto l'egida della birra: un settore in crescita costante.

Ed è proprio la miscela tra il piacere del bere responsabile e la valorizzazione delle tradizioni culinarie vuole essere la formula di questa edizione confermando l'intuizione dell'assessorato al Commercio del Comune di Giovinazzo di voler riempiere di contenuti all'insegna della tipicità anche la coda lunga dell'estate 2025 del borgo marinaro di Giovinazzo.

"Oltre alle lunghe giornate di Puglia e alla temperatura piacevole, il Giovinazzo Festival Beer è stato concepito come un evento che consentirà ai turisti ancora in città, agli appassionati e alle famiglie di godere della città di Giovinazzo anche in un stagione quella di settembre che gode del clima positivo della Puglia - dichiara Cristina Pisictelli."

Ogni serata vedrà solcare il palco della presentazione Marco Deca & Pierpì che ci condurranno in un viaggio fatto di musica, divertimento e intrattenimento.

Il palco del Giovinazzo Festival Beer si animerà già venerdì 19 settembre, start dalle ore 18.30 con le attività per i bambini ma cura di Dj Frog mentre dalle ore 20 si esibiranno i Logico2.0 Cover band di Cesare Cremonini e Lunapop seguiranno i ⁠ ⁠Pensieri Positivi la Tribute Band di Jovanotti, concluderà la serata DJ Violet.

Sabato 20 settembre seconda serata con le attività per i bambini a cura di Dj Frog seguirà la performance musicale della ⁠Liga Experience Sopravvissuti e Sopravviventi, che omaggeranno Ligabue e il suo repertorio italiano non mancherà un salto negli anni d'oro con ⁠La Radio a 1000 Max, Tribute band degli 883 e Max Pezzali, chiuderanno la serata ⁠Luigi Mantovani & Biro.

Domenica 21 settembre, ultima serata dedicata alla buona musica e allo bere responsabile con i ⁠Bambini Di Vasco, Tribute Band di Vasco Rossi, seguiranno i ⁠ ⁠Sottosuono e il Karaoke condotto dai Karaparty.

Grande sarà il coinvolgimento delle attività territoriali presenti e del food tipico pugliese che accompagnerà con le ricette Made in Puglia le migliori birre del momento; autenticità e tipicità sarà il binomio perfetto per una tre giorni all'insegna della musica, buon cibo e del divertimento.

L'appuntamento è dalle ore 19 di venerdì 19 settembre a domenica 21 settembre al Lungomare Marina Italiana - Località Trincea a Giovinazzo - Ingresso Gratuito. Info: 327.3031002
