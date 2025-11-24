Ruggiero Passero neo eletto consigliere regionale
Ruggiero Passero neo eletto consigliere regionale
Politica

Il barlettano Ruggiero Passero eletto al consiglio regionale nella lista Per la Puglia

Con oltre 9mila voti è il più suffragato nella Bat

Barletta - lunedì 24 novembre 2025 22.11
Barletta sarà rappresentata in consiglio regionale da Ruggiero Passero. L'ex assessore comunale all'Ambiente è stato eletto nella lista Per la Puglia. Quando mancano circa 40 sezioni alla fine dello scrutinio nella nostra provincia ha conseguito 9235 preferenze, 4150 delle quali a Barletta. Per lui, una vittoria nel segno della "continuità" del "lavoro di squadra". Di seguito il video con le prime parole del neo-eletto consigliere regionale.

  • Ruggiero Passero
Altri contenuti a tema
Antonio Decaro incontra i candidati della BAT della lista “Per la Puglia” Antonio Decaro incontra i candidati della BAT della lista “Per la Puglia” Appuntamento domani alle 10.30 alla Multisala Cinemars dell'Ipercoop di Andria
Inaugurato il comitato di Ruggiero Passero, candidato della lista Per la Puglia con Decaro Speciale Inaugurato il comitato di Ruggiero Passero, candidato della lista Per la Puglia con Decaro Tanti i temi trattati
Inaugurazione del comitato elettorale di Ruggiero Passero, candidato lista Per la Puglia Inaugurazione del comitato elettorale di Ruggiero Passero, candidato lista Per la Puglia Appuntamento domani alle 10.30 in via Ferdinando D'Aragona 147
L'assessore Ruggiero Passero si dimette, ancora caos in consiglio comunale L'assessore Ruggiero Passero si dimette, ancora caos in consiglio comunale Ieri in aula il resoconto delle attività di Bar.S.A., tra rinnovi e contese
2 Centri raccolta rifiuti, «importanza strategica, non ci sottrarremo al confronto» Centri raccolta rifiuti, «importanza strategica, non ci sottrarremo al confronto» Nota congiunta del sindaco Cannito e dell’assessore all’ambiente Ruggiero Passero
2 Ancora rifiuti abbandonati sulla litoranea di Barletta, Passero: «Ti beccheremo» Cronaca Ancora rifiuti abbandonati sulla litoranea di Barletta, Passero: «Ti beccheremo» L'assessore all'Ambiente denuncia: «Ti prenderemo e faremo di tutto per far sì che questo scempio non accada mai più»
Super delega per il vicesindaco Cefola. Anche Passero potrebbe fare il pieno Super delega per il vicesindaco Cefola. Anche Passero potrebbe fare il pieno Il sindaco Cannito ha firmato il decreto di nomina. Intanto sarebbe in corso una trattativa anche con l’assessore Ruggiero Passero
1 Potature non autorizzate a Montaltino, estraneo il Comune di Barletta La città Potature non autorizzate a Montaltino, estraneo il Comune di Barletta Il circolo Legambiente Barletta ha segnalato la vicenda agli uffici. Risponde l'assessore all'ambiente Passero
Elezioni Regionali 2025, primo sguardo ai candidati più suffragati nella BAT - I NOMI
24 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025, primo sguardo ai candidati più suffragati nella BAT - I NOMI
Antonio Decaro è il nuovo presidente della Puglia
24 novembre 2025 Antonio Decaro è il nuovo presidente della Puglia
Assalto a un portavalori sulla SS16bis tra Barletta e San Ferdinando: traffico bloccato
24 novembre 2025 Assalto a un portavalori sulla SS16bis tra Barletta e San Ferdinando: traffico bloccato
Speciale elezioni regionali 2025, in diretta i risultati della provincia Bat
24 novembre 2025 Speciale elezioni regionali 2025, in diretta i risultati della provincia Bat
Elezioni Regionali 2025, i dati definitivi sull'affluenza a Barletta
24 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025, i dati definitivi sull'affluenza a Barletta
Barletta-Nola 1-2: un ko che fa davvero male
24 novembre 2025 Barletta-Nola 1-2: un ko che fa davvero male
Consiglio comunale del 25 novembre, due ordini del giorno aggiuntivi
24 novembre 2025 Consiglio comunale del 25 novembre, due ordini del giorno aggiuntivi
Reddito di Cittadinanza e Assegni di Inclusione, scoperte nella BAT 60 situazioni di irregolarità penalmente perseguibili
24 novembre 2025 Reddito di Cittadinanza e Assegni di Inclusione, scoperte nella BAT 60 situazioni di irregolarità penalmente perseguibili
Barletta-Nola 1-2, le pagelle del match
24 novembre 2025 Barletta-Nola 1-2, le pagelle del match
Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 23 a Barletta
23 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025, i dati sull'affluenza alle ore 23 a Barletta
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.