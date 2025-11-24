Il barlettano Ruggiero Passero eletto al consiglio regionale nella lista Per la Puglia

Con oltre 9mila voti è il più suffragato nella Bat

Barletta sarà rappresentata in consiglio regionale da Ruggiero Passero. L'ex assessore comunale all'Ambiente è stato eletto nella lista Per la Puglia. Quando mancano circa 40 sezioni alla fine dello scrutinio nella nostra provincia ha conseguito 9235 preferenze, 4150 delle quali a Barletta. Per lui, una vittoria nel segno della "continuità" del "lavoro di squadra". Di seguito il video con le prime parole del neo-eletto consigliere regionale.