Il barlettano Giuseppe Arcieri vince l’Encouragement Prize Award al FotoFilm Festival di Istanbul

Il cinema italiano conquista Istanbul grazie al regista Giuseppe Arcieri, premiato con l'"Encouragement Prize Award" alla sesta edizione del FotoFilm Festival per il suo contributo artistico e culturale. Ospite d'onore del festival, Arcieri ha rappresentato l'Italia con il cortometraggio "Medea" – vincitore nella categoria Best Student International – e con il documentario "7 Minuti" di Alessia Bottone, selezionato nella categoria documentario.



Durante una conferenza presso la Gelişim University, Arcieri ha illustrato l'esperienza italiana della piattaforma WeShort – fondata da Alex Loprieno – definita "la Netflix dei corti". In qualità di Brand Ambassador e membro del Committee Young, Arcieri ha dialogato con gli studenti sul ruolo educativo e interculturale del cinema breve, suscitando grande interesse.



Molto partecipata anche la proiezione di "Medea", cortometraggio scritto, diretto e montato da Arcieri, con oltre 50 riconoscimenti internazionali. Il film, prodotto dall'Accademia di Belle Arti di Foggia con il sostegno della Regione Puglia, ha emozionato il pubblico e generato un intenso dibattito, evidenziando la forza del linguaggio cinematografico nel trattare temi sociali e inclusivi.



L'incontro con il presidente del festival Mehmet Oflazoğlu ha rafforzato l'idea di costruire un ponte culturale tra Italia e Turchia, una visione condivisa anche dai docenti e dallo staff presenti, a testimonianza dell'universalità dell'arte.



Ad accompagnare Arcieri in questa esperienza internazionale, il modello e aspirante attore Nicola Di Gregorio e Tommaso De Crescenzo, che hanno curato la documentazione foto e video dell'intera giornata.



Questa trasferta rappresenta un ulteriore passo nella missione del regista – fondatore del South Italy International Film Festival – di promuovere il talento italiano nel mondo attraverso la forza del cinema indipendente