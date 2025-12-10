Attualità
Asl BT, il barlettano Antonio Lemma è il nuovo segretario RSU nella lista FIALS
Venerdì 6 dicembre si è svolta la prima assemblea della R.S.U. aziendale della Asl BT
Barletta - mercoledì 10 dicembre 2025 10.10
Un andriese ed un barlettano ai vertici della Rappresentanza Aziendale Unitaria della Asl Bt: si è svolta ieri, venerdì 6 dicembre la prima assemblea della R.S.U. aziendale della Asl Bt, come si ricorderà eletta lo scorso marzo, dopo le dimissioni del presidente uscente.
Momento centrale dei lavori è stata la nomina del Presidente dell'assemblea, il dott. Lorenzo Zingaro (infermiere di Andria), e del Segretario, il barlettano Antonio Lemma, entrambi eletti nella lista della FIALS, prima organizzazione sindacale della ASL BT per rappresentatività.
Nel corso dell'assise sindacale sono stati affrontati temi particolarmente rilevanti e molto sentiti dai lavoratori, soprattutto in questa fase caratterizzata da incertezze nella leadership aziendale, che destano timori rispetto alla loro concreta attuazione.
Il primo argomento discusso ha riguardato i D.E.P. – Differenziali Economici di Professionalità, per i quali è necessaria una delibera entro la fine dell'anno, così da garantire ai dipendenti aventi diritto la progressione economica relativa al 2025.
Successivamente si è affrontato il tema delle progressioni verticali per il personale amministrativo, nonché l'annosa questione del mancato riconoscimento dei buoni pasto e delle iniziative da intraprendere.
A tal proposito è stato ricordato come, nonostante l'intervento delle Segreterie Regionali presso il Capo Dipartimento alla Salute, dott. Vito Montanaro, e l'Assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, persista in Puglia una evidente disparità di trattamento: alcune ASL erogano i buoni pasto, mentre altre continuano a negarli.
"L'insediamento della nuova R.S.U. rappresenta un passo significativo: siamo certi che consentirà di avviare un lavoro prezioso a fianco dei lavoratori e della futura Direzione Strategica aziendale, con l'obiettivo di tutelare i diritti del personale e migliorare la qualità dell'organizzazione", sottolineano Zingaro e Lemma.
