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Discarica San Procopio: il Consigliere Todisco interroga la Provincia BAT

Todisco sollecita il presidente della provincia a intervenire tempestivamente

Barletta - lunedì 27 aprile 2026 12.31
Il 27 aprile 2026, il Consigliere Provinciale Vincenzo Todisco ha presentato un'interrogazione al Presidente e al Segretario Generale della Provincia BAT. Al centro della richiesta vi è la contestata procedura di ampliamento della discarica in località San Procopio, nel territorio di Barletta.

Il nodo della questione risiede nella settima seduta della Conferenza di Servizi del 3 marzo 2026. Nonostante la partecipazione dei vari enti competenti - tra cui la Provincia BAT, la Regione Puglia, Ager, il Comune di Barletta e la società Daisy srl - l'esito è stato un parere favorevole all'ampliamento, pur con alcune prescrizioni. Questa decisione ha sollevato un'immediata frattura con il Comune di Barletta, che aveva già espresso la propria contrarietà formale tramite specifiche delibere consiliari.

La situazione si è ulteriormente complicata a seguito di un incontro tenutosi il 18 aprile 2026, organizzato dalle associazioni locali. In quella sede, il Consigliere Todisco ha evidenziato diverse anomalie che mettono in dubbio la solidità dell'atto autorizzativo: in particolare si è evidenziato come le richieste avanzate dall'Arpa Puglia non sarebbero state adeguatamente integrate dalla Provincia; è emersa la richiesta da parte di Ager di destinare parte del nuovo ampliamento allo smaltimento di rifiuti urbani. Il quadro è aggravato da contenziosi in corso tra il Comune di Barletta e la società gestrice, oltre a denunce già depositate presso la Procura della Repubblica per far luce sulla correttezza dell'intera procedura.

Di fronte a questo scenario, Todisco chiede al Presidente della Provincia:
-Se ritiene opportuno valutare la possibilità di sospendere in autotutela procedimento autorizzativo al fine di valutare eventuali possibili situazioni in danno all'Ente derivanti da possibili ricorsi;
-Se ritiene opportuno, nell'immediatezza, valutare la stesura ed approvazione di un regolamento che disciplini l'ambito dei rifiuti speciali non pericolosi, essendo, al momento, assente all'interno dell'ente provinciale ed alla luce dei significativi richiami che, sull'argomento, più volte la Procura della Repubblica ha effettuato

L'istanza è stata formalmente inoltrata affinché il tema venga discusso nel corso del prossimo Consiglio Provinciale del 28 aprile 2026.
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