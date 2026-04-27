Partito Democratico, si è dimessa la consigliera comunale Santa Scommegna

La nota della presidente e consigliera Pd Santa Scommegna

«Una decisione che rafforza la rappresentanza e l’autorevolezza del nostro partito in consiglio comunale»

Il parere dei consiglieri comunali Antonello Damato e Santa Scommegna

Cronaca

«Come è possibile che nessuno si sia accorto che in un immobile, ad uso pubblico, qualche criminale abbia depositato dei rifiuti illecitamente?»