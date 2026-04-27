Santa Scommegna in sala consiliare. <span>Foto Ida Vinella</span>
Santa Scommegna in sala consiliare. Foto Ida Vinella
Politica

Partito Democratico, si è dimessa la consigliera comunale Santa Scommegna

Non si conoscono le motivazioni della sua decisione

Barletta - lunedì 27 aprile 2026 14.05
Santa Scommegna si è dimessa dal suo ruolo di consigliera comunale. Già candidata sindaco, sconfitta al ballottaggio da Cosimo Cannito, Scommegna era componente del gruppo Pd nella massima assise consiliare. Non si conoscono le motivazioni della sua decisione. Al suo posto potrebbe subentrare Ruggiero Dicorato della lista Cantiere Puglia.
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