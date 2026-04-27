Politica
Partito Democratico, si è dimessa la consigliera comunale Santa Scommegna
Non si conoscono le motivazioni della sua decisione
Barletta - lunedì 27 aprile 2026 14.05
Santa Scommegna si è dimessa dal suo ruolo di consigliera comunale. Già candidata sindaco, sconfitta al ballottaggio da Cosimo Cannito, Scommegna era componente del gruppo Pd nella massima assise consiliare. Non si conoscono le motivazioni della sua decisione. Al suo posto potrebbe subentrare Ruggiero Dicorato della lista Cantiere Puglia.